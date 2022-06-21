無業漢用練功券坐的士　換來4百元真鈔　涉另案到警署報到被擒

無業漢從旺角乘的士到荃灣，用1千元大鈔支付107.5元的車資，司機無足夠現金，只找了400元，無業漢並大方留下電話及銀行賬號著司機過數。他下車後司機始發現是偽鈔。無業漢因涉其他案件，一個月後再到警署報到時被捕，並承認當日交給司機的「金牛」實為「練功券」。他今(21日)在西九龍法院認使用偽鈔罪，求情稱他因本案還押，令其懷孕的奔波勞碌而感內疚。裁判官李志豪把案押後至6月30日判刑，被告期間須還押。



被告成銘鋒(25歲，無業)，承認1項行使偽製紙幣或硬幣，指他於今年1月3日，在荃灣大涌道一輛的士內，明知1張1000港元偽鈔，仍當作真鈔使用。他原另被控1項以欺騙手段取得財產罪，則獲控方撤控。

司機不夠現金亦大方接受

案情指，案發當日被告離開旺角1間酒店後，上了一輛的前往荃灣，車費為107.5元，他以一張1000元大鈔交多司機，惟司機未有足夠現金，只找回400元，被告並留下電話及銀行戶口號碼，著司機把餘額轉賬給他，惟他下車後，司機始發現該千元鈔是偽炒並報警。

警翻查酒店閉路電視發現被告

警方翻查酒店的閉路電視，並找出被告，被告因涉另一宗案件，需於一個月後到警署報到，被告到警署時被捕捕，他警誡下承認該偽鈔是朋友給他的「練功券」。

過往曾有8次案底

被告有8次定罪紀錄，其中3項與不誠實有關。辯方求情指被告因此案已被還押逾2個月，他有一名懷孕多月的女友，這段期間需奔波去探望他，令他十分內疚，他願意向的士司機賠償車費及當天收取的400元。

案件編號：WKCC 1023/2022