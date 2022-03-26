警搗破洗黑錢集團拘8人　涉款達9100萬　其中一人涉偽造鈔票

警方財富情報及調查科於本月25日展開代號「信達」行動，主要針對網上詐騙及洗黑錢活動。行動中，在本港多區拘捕6男2女（29至73歲），涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「製造偽製紙幣」，涉及金額達港幣9,100萬元。



警方財富情報及調查科署理總督察戴焯賢表示，近日搗破一個操控傀儡戶口的「洗黑錢」集團，他們以金錢利誘低收入人士開立虛擬銀行戶口，指示其將網上銀行登入資料，轉交給集團骨幹成員，這些戶口被用作收取騙款及轉帳，進行清洗黑錢活動。該集團於2021年9月至11月期間，利用傀儡戶口清洗超過1000萬港元，款項來自部分騙案得益。

戴續指，該集團於2021年至5月至12月期間涉及30宗騙案，包括17宗投資騙案、12宗網上情緣，以及一宗網上購物騙案，共30名受害人（7男23女），年齡介乎24至65歲，從事商人、文員、經理、家庭主婦及退休人士等等，損失金額由11萬至1700萬元不等，騙款共達6500萬元。集團以虛假身份於網絡接觸受害人，在博取受害人信任後，誘使受害人轉帳至傀儡戶口。

警方深入調查後，發集團骨幹成員與傀儡戶口持有人合共持有38個本地銀行戶口，並於2018年8月至2022年1月期間，合共收取不明來歷款項達9100萬港元，相信是清洗黑錢所得的款項。

財富情報及調查科人員於周五（25日）展開一連串拘捕行動，在港九多處展開搜查，以「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」及「製造偽製紙幣」罪拘捕6男2女，包括3名集團骨幹成員及5名傀儡戶口持有人，年齡介乎29至73歲，其中一人為泰國籍，他們分別報稱無業、清潔工人、客戶服務員、廚師等，並於他們身上及住所檢獲與案件有關的銀行卡、信件、手提電話及電子設備。部分人士仍被扣留調查，警方正追查騙款下落，不排除有進一步拘捕行動。

此外，警方於搜查其中一名骨幹成員住處時，檢獲25張500元偽鈔，合共價值12,500元，另檢取家用電腦、家用噴墨打印機、閃粉顏色筆、顏料、鎅刀、剪裁墊板及大量紙張等，估計用作製造偽鈔，並企圖偽造仿偽特徵，以在市場上使用。警方仍調查偽鈔是否有流出市面，但指出其偽鈔質素較為低劣，相信市民不難察覺。