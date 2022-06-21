啟德體育園延期一年竣工　民政局證承建商不用賠償：延誤非能預見

原定2023年下半年峻工的啟德體育園，因體育園區部分工程受疫情影響，工程有所延期，只有公眾運動場能如期於明年底落成，主場館及室內體育館分別預計要到2024年下半年底及年中才能啟用。



啟德體育園於2019年動土時，政府曾表示若有工程有延誤，承建商每天須繳付430萬元違約賠償金。民政事務局今日回覆指，建造工程受疫情引伸的連鎖效應延誤，屬合約雙方皆未能預見的情況，並非承建商本身責任，因此不涉及違約賠償事宜。



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疫情連鎖效應影響建築材料交付 民政局：非承建商責任

民政事務局發言人指，啟德體育園工程項目於2019年2月展開，惟自2020年年初開始，工程項目受到新冠疫情在本港、內地以至世界多個地區嚴重影響，及各種疫情引伸延誤帶來連鎖效應，影響各種建築材料的生產與交付，以及工程進度。

發言人表示，建造工程的竣工期主要因為疫情引伸的種種因素影響而作出更改，屬合約雙方皆未能預見的情況，並非承建商本身的責任，因此不涉及違約賠償事宜。

啟德體育園主場館上蓋的第一段大型預製構件。（政府新聞網圖片）

主場館所受影響最為嚴重 將延至2024年下半年底啟用

發言人亦提到，工程中，主場館因涉及大量的境外生產部件，所受影響最為嚴重。工程團隊已落實多項措施，包括調配額外資源、採用更多海路運輸、重整施工次序等，盡量減低影響。現時預料只有公眾運動場能如期於明年底落成，主場館及室內體育館則分別在2024年下半年底及年中啟用。