啟德體育園部份工程延期9個月至1年　政府體育專員：不影響全運會

粵港澳三地承辦2025年全國運動會，香港正在興建的啟德體育園屬全運會重要場館之一，原訂目標是在2023年下半年峻工。政府體育專員楊德強今日（21日）在電台節目表示，體育園區部分工程受疫情影響，工程延期9個月至1年，主場館及室內體育館分別預計2024年下半年底及年中啟用，公眾運動場就能如期在明年底落成。



啟德體育園造價319億元，預計於2023年峻工。（資料圖片／政府新聞網圖片）

楊德強於港台節目《千禧年代》上表示，疫情影響體育園主場館及室內體育館的建築物料供應，加上不少工人在疫情高峰期確診或列爲密切接觸者，都影響到工程進度，但強調不會影響由粵港澳合辦的2025年全運會。他續指，主場館即使延期到2024年下半年啓用，仍然有約半年時間試運，對籌備賽事沒有影響。

楊德強表示，體育園區部分工程受疫情影響，工程延期9個月至1年。（資料圖片）

體育園承建商在已申請輸入外勞望追回進度

他又指，體育園石屎結構工程已大致完成，但承建商在本地招聘水電及消防裝置等技術工人有困難，現時仍缺約430人，體育園已向勞工處申請輸入外勞，期望追回進度。

勞工處早前就輸入體育園輸入外勞一事回覆《香港01》表示，申請涉及與機電相關的工種，處方會在全面評估各項因素，以及聽取勞顧會委員提供的意見和理據後，才決定批准或拒絕有關申請。

啟德體育園項目團隊當時回覆則指，已舉辦共四星期的本地公開招聘，但反應未達預期目標，認為主因是所需工種的技術工人均屬建造業議會公布的「人手短缺工種名單」之內，人手供應比較缺乏，加上本港其他建造工程的承建商也爭相聘請熟練工人追趕進度，使人手供應更為緊張。