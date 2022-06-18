消息：啟德體育園正式申請輸入逾400名外勞　勞工界促再本地招聘

粵港澳三地承辦2025年全國運動會，香港正在興建的啟德體育園屬全運會重要場館之一，目標在2023年下半年峻工。消息透露，啟德體育園已向勞工處申請輸入逾400名外勞，預料即使勞工界及勞工顧問委會員反對，申請亦極可能獲批。



勞工處回覆確認收到相關申請，並稱將在全面評估各項因素，以及聽取勞顧會委員提供的意見和理據後，才決定批准或拒絕有關申請。啟德體育園項目團隊回覆則指，過去一直有做本地招聘，但反應不理想，為應付大型及複雜的體育園工程，有必要透過輸入外勞舒援人手不足，但會繼續於本地進行招聘確保本地工人優先就業。



啟德體育園造價319億元，預計於2023年峻工。（資料圖片／政府新聞網圖片）

啟德體育園目標2023年下半年峻工

造價達319億元的啟德體育園，目標於2023年下半年峻工。去年11月，已有消息指啟德體育園有意向勞工處申請輸入500至600名外勞，涉及消防、水喉、機電、冷氣等工種。當時勞工處曾回應確認，啟德體育園工程承建商已提交輸入外勞申請，涉及與機電相關的工種，但勞工人數有待確定。

當時有多個工會曾回應，指消防、水喉、機電、冷氣等工種，香港有足夠工人供應，認為無需輸入外勞。

勞工界反對 惟料申請獲批機會高

消息人士透露，啟德體育園已向勞工處申請引入逾400名外勞，預料即使勞工界反對，相關申請亦會獲批。消息人士又提到，啟德體育園此前曾辦招聘會，增試聘請本地工人，但成功獲聘的人寥寥可數。

勞工處確認收到申請 啟德體育園指有必要輸入外勞

勞工處回覆確認收到相關申請，涉及與機電相關的工種，處方會在全面評估各項因素，以及聽取勞顧會委員提供的意見和理據後，才決定批准或拒絕有關申請。

啟德體育園項目團隊回覆則指，為應付大型及複雜的體育園工程，有必要透過輸入外勞舒援人手不足；但會繼續於本地進行招聘確保本地工人優先就業。

團隊稱，自去年7月初開始，團隊已著力於本地進行招聘消防、水喉及空調裝配等方面的熟練技工，包括在勞工處刊登招聘廣告，並尋求勞工處協助舉辦招聘會。

團隊續指，已舉辦共四星期的本地公開招聘，但反應未達預期目標，認為主因是所需工種的技術工人均屬建造業議會公布的「人手短缺工種名單」之內，人手供應比較缺乏，加上本港其他建造工程的承建商也爭相聘請熟練工人追趕進度，使人手供應更為緊張。

鄧家彪預計因工程臨近，所以人手計算較精準，加上早前的招聘會有成功聘用一些本地工人，令輸入外勞的人數有所減少。。（李澤彤攝）

勞顧會鄧家彪：早前本地招聘效果不理想 建議再舉辦

勞顧會勞方代表鄧家彪估計是因工程臨近，人手計算更精準，加上早前的招聘會已成功聘用部份本地工人，令今次輸入外勞的人數有所減少。惟據他所知，啟德體育園早前的招聘會，最終只是聘用11人，效果並不理想，正準備約勞工處會面討論。

本地工人慣收日薪 制對月薪工有猶豫

鄧家彪認為，招聘會成功獲聘的人少，涉及因素眾多，其中或與本地工人習慣日薪制，對應徵月薪制的工作有猶豫有關。他呼籲經歷尚淺的技工仍可與工會聯絡，工會將盡力轉介，同時建議勞工處再辦招聘會，以「雙軌並行」招聘更多本地工人，「好似院舍照顧員咁，都唔係一次就請啱人。」