大停電｜天水圍14校停課　教師轟教局遲公布：家長WhatsApp得單剔

元朗中電電纜橋昨晚（21日）罕有起火，導致元朗、天水圍一帶大停電，多達16萬戶受影響，該區市民過着「與世隔絕」的一夜。惟教育局至今早（22日）近7時才公布有11間學校受影響而要停課，相隔一個多小時後，再更新停課學校名單至14間，即已屆不少學校平日上學時間，令大批師生手足無措。

有停課學校教師稱，今早出門口後，才接獲停課通知，已嘗試即時於WhatsApp群組通知家長，惟大批家長手機無電，WhatsApp只有「單剔」，根本無法通知學生不用上課。

該教師又指，事件對跨境學生的影響更大，而無電力供應情況下，亦難照料學生，批評教育局應變機制有問題，僅依賴學校通報電力供應情況，「個電力你都知道做唔到嘅時候，咁係咪早啲通知大家呢？」



▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼



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學生住所昨晚或無電供應 無法以電話或短訊通知停課消息

報稱於天水圍一間學校任教的教師王小姐，今早致電電台節目時表示，今早五時許從電台新聞中，仍未有教育局停課安排的報道，便如常出門口，乘搭頭班車回校。惟至六時許，突接獲學校主任通知，其學校今日因供電問題需停課，她隨即透過WhatsApp群組通知學生家長停課消息，「我嘗試contact（聯絡）啲家長，有啲係單剔個電話，個電話應該係冇電啊！」

她批評教育局太遲公布停課決定，亦未有應變機制，僅依賴受影響學校在早上通報停電狀況，才決定是否可以停課，「個電力你都知道做唔到嘅時候，咁係咪早啲通知大家呢？」她續指，「佢（教育局）應該可以同中電嗰邊聯絡返，（了解）個供電情況係點樣，嗰邊供唔供到電，應該你（教育局）係可以主動，攞呢啲information（資料），唔難㗎嘛，同埋做analyse（分析）都好快之嘛，我唔知點解要咁囉。」

▼ 火警一刻情況 ▼



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學校急轉網上形式補課

至於學校方面，王小姐表示，由於學校停電，學生上課後亦無法上課，部份學生更為跨境學童，受影響最大。現時只能以網上補課形式，讓他們繼續學習。

中電昨夜宣布，天水圍天水圍天晴邨、天澤邨、天悅邨、天富苑合共四個屋苑，電力仍未能恢復。毗鄰天晴邨的直資中學萬鈞伯裘書院校長黃頴東表示，其學校今早6時左右已恢復供電，教育局隨後致電他查詢學校情況時，便決定可以繼續上課。他又指，學校運作正常，僅部份學生早上家中仍未有電力供應，無法上課，學校已提供即時網課或日後補課，強調運作正常，「上個半晝都幾好啊！」

▼ 屯元天大停電 ▼



對於有指教育局太遲公布停課安排，他坦言教育局6時許才向他了解校舍情況，及後延遲大半個鐘才對外發布有關消息，「的確有啲…...我都體諒有啲困難，佢都可能要聯絡學校理解個實際情況，譬如佢6點鬆啲、6點半度問到我，咁我話學校有電可以照常喎，咁咪照常囉，咁我哋未必會個個學校有人ready standby，因為都幾早啦今朝。」

他又指，與惡劣天氣安排的做法不同，教育局難以透過觀察及數據得悉該區學校情況，強調今次是特殊事件，而貿然大規模停課對學生亦非好事，亦會影響家長的安排。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼



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教育局今早6時44分才首次發出天水圍部份學校停課新聞稿

根據政府新聞處新聞發布系統，教育局今早6時44分才首次發新聞稿，宣布天水圍局部地區仍然停電，在聯繫學校後，得知有11間學校無法正常運作，需要暫時停課，教育局隨後再在早上8時09分補充，新增三間學校要停課，亦即一般學校已上課的時間。

天水圍14間停課學校：



1. 中華基督教青年會中學

2. 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學

3. 香港青年協會李兆基書院

4. 天水圍循道衛理中學

5. 金巴崙長老會耀道小學

6. 中華基督教青年會小學

7. 香港普通話硏習社科技創意小學

8. 潮陽百欣小學

9. 宣道會葉紹蔭紀念小學

10. 大埔浸信會幼稚園天澤邨分校

11. 神召會禮拜堂天澤幼兒園

12. 香港基督教服務處天恒幼兒學校

13. 仁濟醫院明德幼稚園

14. 天水圍宣道幼稚園