廉署控保險代理涉聘多人簽逾200份假保單　呃永明金融3000萬佣金

廉政公署今日（22日）落案起訴一名保險代理，涉嫌藉招攬多名人士加入永明金融保險公司作「傀儡代理」，訛稱逾200份保單由他們經手處理，串謀詐騙保險公司佣金共約3,000萬元。她已獲廉署准予保釋，以待周五（24日）在東區裁判法院應訊。



廉署展開調查，拘捕三人涉串謀詐騙。（資料圖片）

被告盧彥樺（30歲）為保險代理，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。控罪指被告涉嫌於2016年2月至2020年6月期間，與一名永明金融營業經理及其六名下線代理串謀詐騙永明金融，不誠實地偽稱該六名下線代理分別是208份保單申請的經手代理，以及導致永明金融批准有關保單申請，並向該等營業經理及下線代理支付佣金、獎金、花紅及津貼。

涉訛稱下線代理經手208份保單申請 最終全部斷供

廉署調查發現，被告於案發時為另一間保險公司的分行經理。被告涉嫌招攬上述七人加入永明金融工作，並向他們表示無須招納客戶。永明金融於上述期間接獲208份據稱由該六名下線代理經手的保單申請，當中主要涉及高佣金保險產品。永明金融批准有關申請後，向該六名下線代理及上述營業經理發放共約3,000萬元的佣金、獎金、花紅及津貼。

被告涉嫌操控該六名下線代理用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，並向他們支付每人每月數千元作酬勞。該208份保單最終「斷供」並告失效。

永明金融在廉署調查案件期間提供全面協助。