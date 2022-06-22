廉署控保險代理涉聘多人簽逾200份假保單　呃永明金融3000萬佣金

撰文：孔繁栩
出版：更新：

廉政公署今日（22日）落案起訴一名保險代理，涉嫌藉招攬多名人士加入永明金融保險公司作「傀儡代理」，訛稱逾200份保單由他們經手處理，串謀詐騙保險公司佣金共約3,000萬元。她已獲廉署准予保釋，以待周五（24日）在東區裁判法院應訊。

廉署展開調查，拘捕三人涉串謀詐騙。（資料圖片）

被告盧彥樺（30歲）為保險代理，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。控罪指被告涉嫌於2016年2月至2020年6月期間，與一名永明金融營業經理及其六名下線代理串謀詐騙永明金融，不誠實地偽稱該六名下線代理分別是208份保單申請的經手代理，以及導致永明金融批准有關保單申請，並向該等營業經理及下線代理支付佣金、獎金、花紅及津貼。

涉訛稱下線代理經手208份保單申請　最終全部斷供

廉署調查發現，被告於案發時為另一間保險公司的分行經理。被告涉嫌招攬上述七人加入永明金融工作，並向他們表示無須招納客戶。永明金融於上述期間接獲208份據稱由該六名下線代理經手的保單申請，當中主要涉及高佣金保險產品。永明金融批准有關申請後，向該六名下線代理及上述營業經理發放共約3,000萬元的佣金、獎金、花紅及津貼。

被告涉嫌操控該六名下線代理用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，並向他們支付每人每月數千元作酬勞。該208份保單最終「斷供」並告失效。

永明金融在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉政專員白韞六將退任　讚接任者胡英明有經驗及能力帶領廉署廉署招牌咖啡杯大館有得睇　反貪展覽今起一連三日舉行免費入場廉署加控涉賄公務員夫婦生活水準與收入不相稱　期內開支達5200萬廉署控聯合醫院擴建分判商工頭　涉向四工人索2.5萬元非法回佣廉署起訴土拓署承建商永利施工經理　涉訛稱已聘分判商呃90萬元
廉政公署
你可能感興趣