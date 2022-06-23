高銀金融前主席潘蘇通被申請破產案　新華財經已撤回呈請

近年捲入多宗財務官司的前高銀金融主席潘蘇通，先後遭多間公司提出呈請，要求法庭頒令他破產。潘指其中一間呈請公司新華財經濫用程序，申請剔除該呈請。法官今(23日)下判辭拒剔除呈請，但透露新華財經在聆訊後，已申請撤回呈請。



本月初辭任高銀金融主席和執行董事的潘蘇通，去年11月和12月，先後被中信銀行和新華財經有限公司提出破產呈請。中國銀行深圳市分行則於本年5月提出呈請，要求頒令將潘破產。

判辭透露，新華財經於2020年11月，向潘蘇通控制的億添發展有限公司借款，潘任擔保人。由於新華財經被拖欠款項，遂於2021年10月向潘要求償還1.28億元。新華財經、億添發展和潘之後達成協議，把還款期限推遲，惟億添發展最終只清還部份欠款。

在新華財經提出破產呈請前，中信已提出破產呈請。潘指在此情況下，新華財經的呈請屬濫用程序。惟法官認為，即使一名債務人同時面對多宗呈請訴訟屬不理想，但新華財經的呈請並非濫用程序，因此拒剔除。

法官又指，中信的呈請案於本年6月7日處理，該聆訊後的兩天，即本月9日，新華財產向法庭申請撤回呈請，該申請排期於本月30日處理。法官指，潘和新華財經似乎已達成共識，訴訟不再繼續。

案件編號：HCB 6830/2021