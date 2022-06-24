前申訴專員劉燕卿獲委任為存保會主席　任期3年　7.1生效

政府今日（24日）刊憲，財政司司長根據行政長官轉授權力，委任前申訴專員劉燕卿為香港存款保障委員會主席，由今年7月1日起生效，為期三年，而財經事務及庫務局局長許正宇感謝即將卸任的主席許敬文在過去六年帶領香港存款保障委員會和存款保障計劃的發展。



香港存款保障委員會是根據《存保條例》第3條成立的法定機構，委員由獲行政長官授權的財政司司長委任，來自不同專業界別，如會計、消費者保障、投資、資訊科技及公共行政，負責管理存款保障計劃運作，保障存款人和協助維持銀行體系穩定。

許正宇歡迎今次委任 感謝將卸任主席許敬文過去六年貢獻

財庫局指，財政司司長已根據由行政長官轉授的權力，委任劉燕卿為存保會主席，亦分別委任大律師麥業成和再次委任陳冠雄與李國安同期出任委員會委員。

財庫局局長許正宇歡迎今次委任，深信在劉燕卿及其他委員領導下，存款保障委員會會繼續為香港維持穩健有序的存款保障計劃，又感謝即將卸任的主席許敬文過去六年帶領香港存款保障委員會和存款保障計劃的發展，而有關任命於今日刊憲。

劉燕卿現為香港乳癌基金會總幹事 曾任消委會總幹事多年

現為香港乳癌基金會總幹事的劉燕卿，在公共行政擁有豐富經驗，2014至2019年期間曾出任申訴專員，再之前曾擔任消費者委員會總幹事超過5年。