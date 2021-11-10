存保會調查｜港人每月平均存入6600元　存款達49萬元才感安全

香港存款保障委員會今日（10日）公布「香港人儲蓄『安全感』指標調查」調查結果，顯示香港人的儲蓄習慣在疫情及經濟不明朗的情況下持續受到影響，反映香港人的儲蓄能力進一步下降，並且較難訂立穩定的儲蓄目標及計劃。

存保會於9月1至21日期間，訪問1,006名18歲以上港人。超過六成受訪者有儲蓄習慣，比去年下跌5個百分點，為2018年以來最低；而市民每月平均儲蓄金額為6,600港元，比去年的7,000港元減少6%，亦是兩年下跌；至於市民每月儲蓄中位數普遍維持在5,000港元。

另外，今年只有2成有儲蓄習慣的受訪者表示有定下儲蓄目標，較去年的38%大幅下跌18個百分點。存保會指，數據或反映受疫情影響接近兩年，考驗香港人的儲蓄能力之餘，更令他們難以作出持續且穩定的儲蓄規劃。

而不少港人亦同意儲蓄可以令生活更有安全感，以備不時之需，港人就自己目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」評分為53.2分，比去年的54.8分稍低。同時，受訪者平均認為擁有約49萬元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，與去年的50萬元相若。

而銀行存款繼續是最普遍的儲蓄方法，超過7成，其次是投資、購買儲蓄保險等，分別佔32%及27%。至於不儲蓄的原因，有43%的受訪者表示沒有收入，入不敷支及收入太少則分別佔30%及23%。

存保會調查發現，超過7成受訪者認為銀行存款繼續是最普遍的儲蓄方法。

近8成已婚人士有儲蓄的習慣

調查亦訪問了15年或以下的人士，發現7成8受訪的已婚人士有儲蓄的習慣，較整體數字高出16%，而他們每人每月平均儲蓄金額約8,600港元，比一般市民高出約3成。他們的儲蓄安全感評分達54.7分，惟他們認為擁有約67萬元的儲蓄才能獲得足夠「安全感」。

而調查又發現，夫婦二人中，丈夫的儲蓄比例一般較多，當中6成半受訪者表示丈夫儲蓄的比例佔一半或以上，約4分1受訪者更指丈夫儲蓄佔7成或以上。而約四成受訪者表示共同儲蓄主要由妻子負責管理（37%），由丈夫管理或由雙方一起管理的比例則各佔22%，顯示女性在管理家庭儲蓄的重要性不容忽視。

被問及存保會有沒有打算調高50萬的存款保障，香港存款保障委員會主席許敬文表示，保障上限，是以能為多少香港人的存款戶口得到全面保障而設定。現時有近9成的存款戶口符合保障要求。不過存保會亦不斷檢討相關要求，有結果時會向大眾公布。