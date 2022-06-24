變種病毒入院舍　屯門富泰安老院一院友疑染BA.2.12.1　源頭未明

疫情持續現升軌，今日（24日）新增1,860宗確診個案，變種病毒更殺入安老院舍。衞生防護中心接獲4間院舍呈報個案，其中，屯門富泰護理安老院一名確診院友懷疑感染BA.2.12.1，暫未知源頭，而粉嶺東華三院方王換娣安老院，一樓早前已有個案，最新發現地下樓層亦有2名員工染疫，累計有9宗個案，全部院友已撤離。



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粉嶺東華三院方王換娣安老院累計有9個案 全部院友撤離

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，共收到4宗院舍報告。其中兩間早前已爆疫，包括東華三院方王換娣安老院，於6月18日曾出現1宗個案，患者位於1樓，當時一部份人士需要檢疫。

張竹君：相信個案會陸續浮現

最新發現地下層再有2名工作人員確診，兩日累積共9宗個案，目前已安排撤離，相信個案會陸續浮現。她亦指，由於部份員工同時在地下層及1樓工作，因此有機會傳播病毒，會繼續觀察情況。

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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富泰護理安老院確診個案增至12宗 約50人需檢疫

至於富泰護理安老院亦曾爆疫，當時已檢疫部份人士，由於再新增個案，目前再為更多人士安排檢疫，40多名院友及10多名員工需檢疫。

目前，累計已有8名院友及4名員工確診，其中一名院友懷疑屬BA.2.12.1。張指，最早確診者為院友，但連續兩日亦有員工確診，因此須視乎整個情況，才可推測BA.2.12.1的源頭。

薄扶林耆康會何善衡夫人敬老院、元朗松齡雅苑亦有個案

其餘兩間包括耆康會何善衡夫人敬老院，2樓有2名院友及1名員工確診，其他院友及員工須檢疫；松齡雅苑有2名院友確診，同層人士須檢疫。