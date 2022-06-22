疫情｜確診數字連續八日破千　社署宣布重開兩間暫託中心

本港疫情反彈，確診個案連續八日破千，並有上升趨勢，當中有院舍再現個案，社會福利署今日（22日）宣布，石硤尾公園體育館和小西灣體育館的暫託中心將於本周六（25日）重新投入運作。前者將設約180張病床，主要服務來自安老院確診院友；後者將設約160張病床，將接收來自殘疾人士院舍的確診院友。



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重開兩間暫託中心 共設約340床位

社署宣布，由於近日確診個案增加，設於石硤尾公園體育館和小西灣體育館的暫託中心將於6月25日投入運作，來自院舍的輕症或無症狀確診院友，將分別送往這兩間暫託中心接受隔離及照顧，而社署管理的亞洲國際博覽館展館則為院舍院友中緊密接觸者的檢疫中心。

社署指，石硤尾公園體育館的暫託中心設有約180張病床，主要服務自安老院確診院友；而小西灣體育館則設約160張病床，接收來自殘疾人士院舍確診院友。九龍樂善堂及騰達護老集團均已組成照顧專隊，分別在兩間中心提供暫時照顧服務。

▼第五波疫情下，不少院舍出現確診個案▼



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醫院管理局將安排醫療支援

社署指，醫院管理局會為兩間暫託中心安排醫療支援。社署亦會繼續密切留意疫情發展，如有需要，會與有關政策局和部門協調，調動資源和預備場地，啓動其他暫託中心或檢疫設施。

康文署今日亦宣布，石硤尾公園體育館及小西灣體育館明日（23日）起暫停開放以作防疫用途，直至另行通告。因場地關閉而引致的退款安排，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本郵寄或遞交至康文署相關分區康樂事務辦事處。退款申請表格可在康文署網頁下載。