中大調查指兒童疫情期間超重比率增1.8倍　10個高小學童2.4人肥胖

新冠疫情下，學校停課長達近450天，學童生活及飲食規律被打亂，衍生肥胖問題。中大醫學院兒科學系與香港兒科基金上月至本月中，訪問1,439名幼稚園至小學學童家長，發現疫情期間兒童超重或肥胖比率上升1.8倍；當中屬「高小」的9至13歲兒童肥胖比率由疫情前7%增至24%，即10個高小學童中，2.4人屬超重或肥胖。

調查亦提到，學童在疫情期間生活規律有轉變，快樂指數下跌21%，有36%人更曾為復課發脾氣、29%更表示寧願繼續停課或上網課。兒科醫生提醒家長留意學童的生活及飲食變化，



中大醫學院及兒科基金調查指，兒童在疫情下肥胖情況嚴重。左起：王曉莉、李民瞻及趙長成

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該項調查以受訪家長的子女年齡，劃分幼稚園（3至6歲）、初小（6至8歲）及高小（9至13歲）三個年齡層，整體而言，學童超重和肥胖比率由疫情前的4.8%增至疫情期間13.5%，上升1.8倍，該比率在三個年齡層均有上升，尤其是初小及高小。初小學童肥胖比率由5%增至13%；高小更由7%暴增至24%。

不健康食物分量增加 零食、飲品增多

調查反映學童飲食習慣變差，不健康食物進食分量均有所增加，當中55%為零食、43%為含糖飲料分、36%是即食麵或杯麵。不少學童進食時更會看電視或用電子產品，亦有84%學童戶外運動時間減少，年紀較大的孩子出現不良生活及飲食習慣的比率較年幼的高。

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36%兒童因復課發脾氣

調查更發現，壓力水平較高的家長，子女發脾氣比率較高，36%孩子曾因復課而發脾氣、29%表示寧願繼續停課或上網課。疫情期間，學童健康指數及快樂指數均有下跌情況。香港兒科基金秘書長、兒科醫生王曉莉表示，難以用成人體重指數(BMI)標準定義兒童肥胖，需視乎生長線，一般高過生長線的90%或97%，則為肥胖。不少兒童因疫情停課，在家無所事事便進食，導致肥胖率增高，自己在應診時亦發現至少有兩三成兒童體重明顯增加。

運動融入遊戲較易減重

她指出，一旦肥胖要減重較難，過往例子發現，在遊戲中運動對兒童而言較有推動力，但而要有一定持續性。她又強調早餐十分重要，「定時三餐，失控都少啲」，並提醒家長緊守兒童飲食習慣。

醫生貼士：



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兒科基金董事局委員、兒科醫生趙長成則稱，相信隨現時復課，兒童運動量會較停課有所增加，未必可完全返回疫情前水平，但有改善條件。他建讓家長可讓兒童先吃高纖食物，教導他們慢慢嘴嚼，並配合運動，回復正常社交。

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