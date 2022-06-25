四區21處污水陽性　涉重慶大廈、天后柏傲山等　政府派22萬快測包

撰文：林穎嫺
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疫情持續，屯門、九龍城、尖沙咀和灣仔有屋邨、屋苑或大廈污水檢測結果呈陽性，顯示或有隱形患者出現，涉及屯門置樂花園、尖沙咀重慶大廈和天后豪宅柏傲山、大坑「上林」和勵德邨等，政府將相關21個地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬個快速測試套裝。

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政府表示，再有4區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，包括：

．屯門區 — 安定邨、翠寧花園、恒順園、置樂花園、彩華花園、錦暉花園、冠峰園、海典軒、恒豐園、龍成花園、凱德花園及康景花園

．九龍城區 — 德朗邨及啟晴邨

．油尖旺區 — 重慶大廈及美麗都大廈

．灣仔區 — 勵德邨、金龍大廈、威景台、上林及柏傲山

政府提醒，以快速測試首次取得陽性結果的人士，可透過上平台申報，若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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