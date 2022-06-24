強制檢測｜增49個地點　19間為食肆　包括中環老店華豐燒臘

本港今日 （24日）新增1,860宗確診個案，食衞局晚上當局發出的強制檢測公告，共49個處所列入強制檢測名單，當中19個為食肆，包括不少中環人午膳食肆華豐燒臘，旺角新世紀廣場牛涮鍋及翠園同時上榜，「打孖」來尚有深水埗南昌薈及屯門卓爾廣場的太興；再有麥當勞上榜，為粉嶺碧湖商場分店。



屯門區更是重災區，當中10個地點，包括7間食肆及3幢住宅，食肆有屯門市廣場牛一和翡翠拉麵小籠包，以及兆禧苑商場荷里活冰室等。



公告列明，若任何人士於6月18日至6月24日，在公告中30幢大廈逗超過兩小時，或6月18日至23日於指定時間內曾到訪上述食肆，需要於明日或後日（25日或26日）進行核酸檢測。



▼6月24日 強檢公告▼



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屯門區10地點須強檢 卓爾廣場太興上榜

屯門區共有10個地點被列入強檢，當中7間為食肆，分佈區內多個商場，包括位於屯門屯門市廣場一期的翡翠拉麵小籠包及牛一、巴黎倫敦紐約戲院購物中心地德興美食坊、卓爾廣場地下的太興、良景廣場的意樂餐廳等。另外4幢大廈包括新屯門中心2座、兆康苑兆偉閣、及澤豐花園澤民樓、美樂花園 8 座。當中卓爾廣場內的海港酒家爆發Omicron分支BA.2.12.1疫情，有33名6月16日晚光顧食肆和4名密切接觸者確診。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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旺角新世紀廣場2食肆強檢 中環老店華豐燒臘亦列入強檢

就食肆而言，屯門區有7間食肆上榜屬最多，其次是油尖旺區，有3間食肆被列入強檢，包括旺角新世紀廣場的牛涮鍋及翠園、以及尖沙咀海港城港威商場Da Filippo Trattoria。觀塘及元朗區則各有2間食肆被列入強檢。位於中環域多利皇后街、有近80年歷史的華豐燒臘亦被列入強檢公告中。

▼6月24日 部份列入強檢地點▼



東區增8幢大廈須強檢 包括康怡花園P1座

在住宅方面，東區有8幢大廈列入強檢，包括柴灣佳翠苑顯翠閣、峰華邨秀峰樓、筲箕灣耀東邨耀福樓、寶文街 2 號海峰中心、鰂魚涌英皇道1046 號益昌大廈、康怡花園P1座及6座。其中康怡花園P1座與懷疑BA.2.12.1變種病毒個案有關。另外，位處南區的香港仔石排灣邨碧銀樓亦因為懷疑涉變種病毒而被列入強檢。

其他上榜大廈有半山區般咸道80號禮賢閣B座、將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭、將軍澳日出康城晉海1A座、長沙灣昇悅居 6 座、葵涌月海灣 1 座、荃灣爵悅庭北爵軒、東涌映灣園悅濤軒12座、上水御皇庭2座等。

4幢大廈污水陽性須強檢

在今次的強檢公告之中，有4幢大廈是因為污水呈陽性而須強檢，包括屯門美樂花園8座、將軍澳欣明苑欣蘭閣、葵涌浩景臺1座、及長沙灣蘇屋邨蘭花樓。

▼6月24日 因污水呈陽性須強檢地點▼



公告列明，若任何人士於6月18日至6月24日，在公告中30幢大廈逗超過兩小時，或6月18日至23日於指定時間內曾到訪上述食肆，須於明日或後日（25日或26日）進行核酸檢測。而三個月內曾確診者則不用進行核酸檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月25日)▼

