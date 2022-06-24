檢疫酒店｜食衞局出三招遏止炒賣房間　禁旅遊代理無客先霸房

暑假將至，指定檢疫酒店「一房難求」，近期疑出現炒風，亦有訪港旅客持虛假檢疫酒店入住證明抵港。食物及衞生局今晚（24日）公布，即時起實施三項新措施，防止炒賣指定檢疫酒店房間：旅遊代理不得於未有客人預訂的情況下預留酒店房間；酒店須確保採用｢實名制｣及即時繳付全數房間費用；酒店須要求旅遊代理在發給客人的收據上列明各分項費用。



局方又宣布新增汀蘭居、問月酒、香港太子酒店為第八輪指定檢疫酒店計劃的酒店，增至共有65間，提供約24,000間房間。



▼第八輪指定檢疫酒店首批名單▼



局方表示，向來有密切監管指定檢疫酒店計劃的運作，近日發現市面上有炒賣指定檢疫酒店房間的情況，經與酒店業界商討，即時起實施下列措施，以防止炒賣酒店房間：

（一） 指定檢疫酒店須要求與其合作的旅遊代理，不得於未有客人預訂的情況下預留酒店房間，而旅遊代理向酒店訂房時，須即時向酒店提供客人的相關資料及繳付全數房間費用；



（二） 酒店須確保任何人士預訂酒店房間均採用｢實名制｣及即時繳付全數房間費用。酒店同時亦應制訂一套合理和透明的退款政策；及



（三） 酒店須要求旅遊代理在發給客人的收據上列明各分項費用，並確保旅遊代理收取客人的酒店房間費用與政府網站所列明的費用一致。



政府發言人表示，政府推行指定檢疫酒店計劃旨在加強外防輸入，是本港防疫策略中有效管控病毒傳播的措施，已向各指定檢疫酒店重申，政府絕不容忍任何炒賣房間的行為。當局稱會繼續密切監察有關情況，一旦發現違規行為，會採取適當行動。

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汀蘭居、問月酒、香港太子酒店成檢疫酒店

第八輪指定檢疫酒店計劃的首批名單本月16日公布後，當局今日再公布多三間酒店的名單，包括位於荃灣的汀蘭居、灣仔的問月酒店和油尖旺區的香港太子酒店，這三間酒店經評估後可加入計劃，將由明日（25日）起陸續開始接受預訂，合共額外提供約900間房間。

第八輪指定檢疫酒店計劃由8月1日至10月31日推行，政府稱正繼續審批其他酒店的申請，待有關工作完成後將再作公布。連同今日公布的酒店，第八輪指定檢疫酒店共有65間，提供約24,000間房間。