食環署夥警方巡逾700間酒吧食肆　26人遭票控　三間酒吧停業兩周

食物環境衞生署今日（25日）表示，昨日（24日）聯同警方共巡查80間酒吧及621間餐飲處所，行動中檢控7名負責人，並向26名顧客或員工發出定額罰款通知書，當中1名顧客及4名員工涉嫌沒有符合快測規定。此外，3間酒吧因違反規定須停業14日、另有4間餐飲處所須分別停晚市堂食及只能二人一桌14天及3天。



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7酒吧食肆負責人遭檢控 26名客人及員工遭票控

食環署與警方在昨日的各自巡查及聯合行動中，共巡查80間酒吧／酒館及621間食肆，其中有3間酒吧／酒館、及4間其他餐飲處所的負責人遭檢控。另外，當局亦向15名酒吧／酒館、及11名其他餐飲處所的顧客或員工發出定額罰款通知書。在26張定額罰款通知書中，共有1名顧客及4名員工涉嫌沒有符合快測規定。

3間食肆罰停晚市堂食14日

違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，須採取減低傳播風險的相應措施、或關閉處所。昨日共有3間酒吧／酒館因違反規定而須關閉14天；3間其他餐飲處所須停晚市堂食及只限二人一桌14天；另有1間其他餐飲處所須停晚市堂食及只限二人一桌三天。

食環署：未能出示快測陰性結果會遭票控

發言人提醒，有關人士須嚴格遵從防疫規定及指示，包括處所員工及顧客的快測規定，以減低社區傳播風險。未能出示快測陰性結果的顧客或員工，可被發出定額罰款通知書；而涉事的酒吧／酒館負責人除須負上刑責外，亦須關閉14天。若是其他餐飲處所，則須停晚市堂食及只限二人一桌14天。

食環署發言人指，因應近期疫情有反彈跡象，若干酒吧／酒館及其他餐飲處所出現多宗感染個案，當中可能涉及部分處所負責人及顧客沒有遵從防疫規例及限制，執法部門會持續積極採取嚴厲執法行動。

食環署昨晚亦曾公布的數字，在6月10日至23日，當局共巡查8,727間相關處所，並檢控85名負責人，及向243名員工及顧客發出定額通知書。連同今日新公布的數字，當局共9,428間相關處所，共檢控92名負責人，及向269名顧客或員工發出定額通知書。

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