疫情．6.25︱24處納強檢涉4食肆　維港灣第6座、駿洋邨駿逸樓上榜

本港確診個案持續破千宗，今日（25日）新增1794宗確診個案，包括114宗輸入，無新增死亡個案。院舍個案增多6間，其中昨日已公佈的富泰護理安老院，目前共有7院友及5工作人員染疫，其中2工作人員6月16日號曾到爆疫的海港酒家食晚飯，相信此群組與海港酒家有關。



立即查閱6月25日強制檢測公告名單

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.7，即每一名患者傳給1.7人。（港大醫學院圖片）

【21:38】最新強制檢測公告出爐，24處納入公告，涉4食肆，包括東涌逸東商場金銘潮州粉麵、屯門藍地豫豐花園意料之外、洪水橋洪福商場旺記餐廳及香港國際機場Tonkotsu 8 by 三田製麵所，而20個住宅大廈則包括維港灣 6 座及駿洋邨駿逸樓等。

【21:07】食物環境衞生署表示，昨日（24日）聯同警方共巡查80間酒吧及621間餐飲處所，行動中檢控7名負責人，並向26名顧客或員工發出定額罰款通知書，當中1名顧客及4名員工涉嫌沒有符合快測規定。此外，3間酒吧因違反規定須停業14日、另有4間餐飲處所須分別停晚市堂食及只能二人一桌14天及3天。

▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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【20:25】政府網站最新顯示，多間檢疫酒店8月份房間供應緊張，而透過旅遊網站，最早可預訂檢疫酒店的日期為8月27日，即8月上中旬房間極可能已訂滿。房間供應緊張以外，《香港01》對比今輪檢疫酒店與去年同期檢疫酒店，發現房價亦大幅飆升，以非套房房間計，有酒店單人每晚收費增幅達82.3%，由498元加至908元，31間兩輪均在名單的酒店，僅1間有減價。業界人士解釋，加價因檢疫酒店的經營成本上升所致，包括須按政府要求加裝空氣清新機，就連食材價一年間亦上升，房貴與炒房或坐地起價無關。

第八輪指定檢疫酒店名單、預訂網址、電話及房價一覽

即查指定檢疫酒店預訂情況

▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



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【20:11】七一回歸將近，受邀參與活動人士每天都需要接受核酸檢測。立法會商界（第三）議員嚴剛，昨日（24日）下午進行核酸檢測，晚上收到結果為初步陽性。

【19:40】本港今日新增1,794宗新冠病毒確診個案，連續11日破千宗，最新的確診大廈名單則新增438幢大廈入榜，較昨日1,003幢大幅回落。沙田仍然是各區最多大廈入榜區份，新增45幢大廈，其次是東區及元朗區，各錄得39幢大廈。上榜大廈有多幢與懷疑BA.2.12.1變異病毒個案有關，包括屯門黃金海岸1座、兆邦苑、景新臺4 座、葵青石籬邨石歡樓、筲箕灣嘉裕大廈等。另外，名單中亦不乏豪宅，如跑馬地Holly Court、西灣河嘉亨灣、淺水灣Sunbeam、馬鞍山銀湖．天峰等。

▼部份確診大廈▼



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【18:00】香港仔漁暉苑景暉閣圍封，政府目標是在明日（26日）上午約十一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:31】澳門疫情持續，當地感染應變協調中心公布，昨共新增80宗陽性個案，累計發現190宗陽性個案，包括118女、72男。根據流行病學調查，再新增兩個群組，包括群組新濠影滙工地群組涉及2人、及高士德華暉閣群組涉及8人。應變協調中心指，全澳市民須於周六及周日兩天（6月25及26日）各做一次快測，並呼籲市民非必要不外出

【17:25】疫情持續，屯門、九龍城、尖沙咀和灣仔有屋邨、屋苑或大廈污水檢測結果呈陽性，顯示或有隱形患者出現，涉及屯門置樂花園、尖沙咀重慶大廈和天后豪宅柏傲山、大坑「上林」和勵德邨等，政府將相關21個地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬個快速測試套裝。

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【16:49】港島西醫院聯網轄下西營盤賽馬會普通科門診診所，今早發現其中一部藥物儲存冷櫃失靈，櫃內溫度上升，櫃內存放一批復必泰疫苗，診所將事件通報衛生署及疫苗計劃指揮中心，確定疫苗仍可安全使用，整體服務如常，不受影響。

【16:48】BA.2.12.1個案：

-海港酒家多3名食客惑染，現時共36名食客及4名緊密接觸者確診，其中2食客在富泰護理安老院員工，一人6月17不舒服，另一人6月18日起不適

-7個相關個案，包括1名富泰護理安老院院友，這名長耆曾在4月14日有快測陽性，當時其院舍有爆發，6月22日今次是核酸陽性，懷疑帶BA.2.12.1個案，有機會屬院舍首次出現的兩次感染個案

《其他相關個案》：

-南豐新邨4座家人

-嘉裕大廈兩家人

-海麗邨家人

-樂富邨樂翠樓家人

-有一個康華苑B座怡康閣個案，與大坑西邨民安樓相關個案

《6宗未有源頭個案住址》：

-黃金海岸

-屯門田景路兆邦苑

-海欣花園5座

-石籬二邨石歡樓

-屯門新墟景新徑景新臺

-禾輋邨順和樓

【16:41】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，威院臨床腫瘤科男女混合病房，6月22日一名男病人確診，院方追蹤，同房有3男病人及2護士都確診，調查6宗個案關連，其中3病人隔離治療，其中1病人已出院，並接受家居隔離，全部情況都穩定，2員工家居隔離情況穩定，有關病房已停收新症及探訪安排，已撤底消毒。

【16:39】元朗公立中學校友會鄧英業小學：6D班有20名學生，需要停面授一星期。

【16:37】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港確診個案持續破千宗，今日（25日）新增1794宗確診個案，包括114宗輸入，無新增死亡個案。院舍個案增多6間，其中昨日已公佈的富泰護理安老院，目前共有7院友及5工作人員染疫，其中2工作人員6月16日號曾到爆疫的海港酒家食晚飯，相信此群組與海港酒家有關。

【13:29】即將卸任的創新及科技局局長薛永恒接受電視台節目訪問，回顧兩年任期時表示，「安心出行」能達到800多萬的下載量，為非常神奇的數字，更指過去兩年的工作充滿挑戰，形容為「神奇之旅」。他又認為，大灣區為最佳合作夥伴，能夠填補香港創科的不足。

【11:41】新冠肺炎疫情持續逾兩年，現時海外到港仍須先檢疫。前財經事務及庫務局局長、港鐵前主席馬時亨今日（25日）指，本港人才流失嚴重，其中一個原因正是嚴格檢疫措施，故認為本港要盡快對外通關。

【10:12】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，這次全民核酸檢測已於昨（24）日晚上12時結束，採樣了的667,144人次已有檢測結果，累計72個10混1樣本呈陽性，其餘為陰性。

澳門市民需於今明兩天（25、26日）進行自我快速抗原測試，除指定區域人士須到核檢站進行採樣外，市民應留在家中，停止非必要活動，減少社會流動，降低交叉感染風險。抗原測試呈陽性人士在作出申報後，留在家中等候當局的檢疫安排。

【09:15】新華社今早報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮。

【08:30】馬鞍山富寶花園第一座今早(25日)完成圍封強檢，其間約830人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。

▼6月24日 「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼



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▼6月24日 縱橫遊首團日本遊15名團友出發▼



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▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



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▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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▼6月20日起強制檢測公告▼



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▼澳門疫情▼

