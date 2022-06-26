科大獲董建華父創基金會捐贈一億　支援港粵兩校學生研究、創業

香港科技大學及即將於9月開校的香港科技大學（廣州），獲首任特首董建華父親、已故「船王」董浩雲創立的香港董氏慈善基金會捐贈一億元，以支持兩校在科大2.0願景，即「港科大一體 雙校互補」框架下充分融合的理念，捐款將用於成立「香港董氏慈善基金會前沿合作基金」，支援研究合作、學生學習、創業和知識轉移，以及有關兩校同學福祉等範疇。



（左起）港科大（廣州）校長倪明選、香港董氏慈善基金會受托人董立新及科大校長史維。（科大提供）

董建華子董立新：令知識進步和人才發展得以充分發揮

首個跨校合作活動「可持續智慧校園淨零之旅：設計思維挑戰大賽」於早前舉行，隊伍EcoPrana憑着讓科大成員放鬆和減壓的零碳小亭計劃奪冠，而亞軍和季軍則憑零浪費餐廳及推廣可持續發展行為的手機應用程式意念得獎。三支勝出隊伍將獲起動資金實現有關計劃。

香港董氏慈善基金會受托人、董建華子董立新表示，希望科大2.0能在清水灣和廣州校園的協同作用下蓬勃發展，令知識進步和人才發展得以充分發揮。基金會相信此嶄新框架能讓師生盡情釋放潛能，為香港、大灣區及區內創造恆久價值。

科大校長史維代表科大感謝基金會的捐款，並表示結合內地積極的發展、其亮麗的發展成果以及香港享譽國際的教育體系優勢，科大和港科大（廣州）將攜手建設科大2.0，為社會經濟需要作出貢獻，包括培育青少年的創新和積極樂觀思維，以及裝備畢業生，讓他們有能力迎接挑戰。他稱科大有信心「港科大一體，雙校互補」的概念，能令整個地區得益，並可成為讓國際社會參考、評估和採納的模範。

香港董氏慈善基金會於1979年由董浩雲創立，其長子為前任香港特首董建華。