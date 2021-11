立法會選舉︱科大廣州分校副校長戰選委界　獲徐立之、胡應湘提名

立法會換屆選舉提名期最後一日(12日),再有多人到政府總部報名參選。香港科技大學(廣州)副校長吳宏偉參選選委會界別,獲律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶及香港大學前副校長李焯芬站台。吳宏偉稱自己有20多年教學經驗,希望晉身立法會,與各方合作推動香港科研發展。



被問到為何最後一日才來參選,吳宏偉稱自己「諗清楚」、整理好政綱才參選,取提名困難不大,透露獲港科院創院院長、前港大校長徐立之、合和實業主席胡應湘等人提名。

小學校長參選教育界:教師須守法

保良局林文燦英文小學校長文詩詠參選教育界,她形容自己「好簡單」,是全心全意為教育付出的校長,參選除了為教育界和學生外,還為了老師團隊,提倡要維護老師尊嚴、飯碗和夢想,希望成為議員為全港教師帶來安穩。 她又以兩句歌詞勉勵全港教師:「I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. 」

被問到是否支持教師宣誓效忠特區,文詩詠一度避談,其後再指她支持教師守法,所有教育界同工不會鼓勵他人犯法,「如果係一個法例,咁都需要做嘅。」至於為何最後一日才報名參選,她指經深思熟慮後決定參選,加上近日學校考試,希望「睇埋試卷」才參選。

