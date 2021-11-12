立法會選舉︱科大廣州分校副校長戰選委界　獲徐立之、胡應湘提名

立法會換屆選舉提名期最後一日（12日），再有多人到政府總部報名參選。香港科技大學（廣州）副校長吳宏偉參選選委會界別，獲律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶及香港大學前副校長李焯芬站台。吳宏偉稱自己有20多年教學經驗，希望晉身立法會，與各方合作推動香港科研發展。
被問到為何最後一日才來參選，吳宏偉稱自己「諗清楚」、整理好政綱才參選，取提名困難不大，透露獲港科院創院院長、前港大校長徐立之、合和實業主席胡應湘等人提名。
小學校長參選教育界：教師須守法
保良局林文燦英文小學校長文詩詠參選教育界，她形容自己「好簡單」，是全心全意為教育付出的校長，參選除了為教育界和學生外，還為了老師團隊，提倡要維護老師尊嚴、飯碗和夢想，希望成為議員為全港教師帶來安穩。 她又以兩句歌詞勉勵全港教師：「I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. 」
被問到是否支持教師宣誓效忠特區，文詩詠一度避談，其後再指她支持教師守法，所有教育界同工不會鼓勵他人犯法，「如果係一個法例，咁都需要做嘅。」至於為何最後一日才報名參選，她指經深思熟慮後決定參選，加上近日學校考試，希望「睇埋試卷」才參選。
立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。
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