學科交叉．上｜中國首間「無科系大學」？科大廣州：要敢為天下先

過去，大學分科系是再常識不過，但未來「大學無科系」才是常態？事實是，許多重要問題不是單一學科可以解決，今天這個快速變化的時代，藝術和計算機，金融和媒體，社會科學和工程學，都是可以互通有無——未來更需要從「跨學科」做到「無科系之分」，拋棄傳統的學科思維框架。



西方早有普林斯頓等校在「跨學科研究」方面行得最前，中國國務院也於2021年12月初發了《交叉學科設置與管理辦法（試行）》文件，要推動交叉學科發展，但香港科技大學（廣州）（籌）校長倪明選接受《香港01》專訪直言，全球至今「想做但做不好」，大多數院校還是「隔靴搔癢」，而年中將落成的科大（廣州）誓要敢為天下先，破釜沉舟做中國首間「無科系」大學。



要做就做不同 廣州校「沒有傳統學科」

從港科大今年30周年校慶，我們就在反思，過去30年我們做得不錯，但有些地方想做卻沒做好，其中一個就是交叉學科。全世界大學都知道交叉學科重要，因為很多重要問題不是單一學科可以解決。在廣州建校給了我們機會，由籌建開始就要做交叉學科。

——在倪明選的規劃中，今年中即將落成的港科大（廣州），與港科大是兩個獨立的院校，沒有誰是主校、誰是分校之說，兩者也並非競爭關係，不希望被拿來比較。故此，他不會讓兩校設置相同的學科。然而傳統學科，港科大已經做盡了，那廣州的港科大要做甚麼呢？

倪明選畢業於國立台灣大學電機工程學系，獲美國威恩州立大學電子和計算機工程碩士、普渡大學電機工程博士學位，曾任美國自然科學基金委員會微電子系統結構方向主任、密歇根州立大學計算機科學與工程系教授，港科大首席副校長等職。（蘇煒然攝）

「如果要最簡單最省事，那便把科大的重要科系搬過去便是，但那樣意義在哪裏呢？」，倪明選說，「於是我們決定，甚麼研究都可以做，但兩邊的學位不能重複，不能讓它有可比性」，而他們一直想做的交叉學科，剛好符合這個要求。

交叉學科不易做：大家只顧自己小天地

長年佔據美國公立大學首3位、世界前20位的美國密歇根大學（University of Michigan）前校長James Duderstadt曾指出，如今在學科前沿的人，通常都是那些跨學科的人，新的思想經常會在學科碰撞的時候產生。他還預言，未來大學的專業化將會降低，學科融合將是發展趨勢，實現學科間縱向和橫向結合。

雖然交叉學科在全世界來說已經行之有年，但倪明選認為成效遠不如預期。多年擔任院校管理層的經驗，令他更深刻體會到箇中的原因，便是制度的沉屙。其一，在擔任首席副校長時，他感受到突出的經費「分飯」問題，各個學院向他要經費，是個零和的遊戲，給誰多一點，其他的學院便會抗議。當他要求各學院合作項目時，對方雖然同意，卻也是分了經費各做各的，「不是真正的合作」。

其二，他認為學術考核機制也是主因，例如一個跨學科研究，以計算機學科為主要發表領域，對金融領域的考核貢獻不大，就會影響金融學界合作的意願。中國內地不少院校是成立一個「交叉學院」，僱各學院的老師來這個交叉學院裏互相合作，但交叉學院以外就沒有合作；在香港合作做項目也是一樣，大家只顧自己小天地，分錢走路。

倪明選指，西方也都在探索交叉學科，一樣是希望不同科系一起做項目，但成功的模式不多，碰到問題很類似，例如回到傳統科系的框架來評判，錯估許多合作項目的影響力。

不發芽薯仔的啟示 「最大改革是教學改革」

「我們最大的改革是教學改革」，倪明選回憶起一段有趣故事。其兒子是在美國出生，讀小五時一門實驗課是要觀察薯仔的發芽過程。兒子一直到死線前也沒有種出發芽的薯仔，令其母很是擔心，說要幫他買一個發芽的薯仔。但兒子斷然拒絕：「媽媽，這是我的工作，不是你的」。最終兒子意外地拿到了Grade A回來，原來他交了一份「薯仔為甚麼沒發芽」的報告，詳細記錄薯仔的種植過程和對沒發芽原因的思考。

一顆不發芽薯仔的故事，也映射東西方教學思維的差異。（iStock）

倪明選認為，這是東西方基礎教育觀念上的差異，「香港的教育是單向式教育，最大問題是標準答案，老師在上面寫黑板，你抄筆記，考試題目是標準答案，影響創新」。他舉例，東西方的數學教育，西方更重學以致用，東方國家的高中數學雖然「更高深」，但卻到了研究所都未必識用；西方先進國家的「啟發式教育」，重視培養孩童創意和開放式思維，以及自主找出問題的能力，而「找出問題甚至比解決問題更重要」。

因此，他着重於改革教學，強調「不能認為本來做研究的博士理應會教書」。科大（廣州）所有老師入職後第一件事將是學習「怎麼教課」，學習如何讓學生有主動學習的能力，「這是我們最大的改革」。

「科大（廣州）的必修課《交叉學科的設計性思維》，就是希望帶給學生思維的改變」，倪明選說，例如在課上探討，疫情下該解決甚麼問題？有學生指應設計一種讓小朋友有洗手習慣的方法，也有人提出要找到在疫情期間面試評估應徵者、舉行畢業典禮的方法。還有學生在這門課上設計一條船，從需求出發來思考船的形狀，繼而使用相應的數學模式，這些都是先從社會科學的需求着手，然後再以應用科學解決需求。

校長倪明選（右）與先導計劃研究生Nathan（左）在港科大（廣州）校園立體模型前合影。（蘇煒然攝）

建校前先收生開課 密集訓練老師「改變思想」

在新校建成之前，科大在香港提前做實驗。一方面，在港實行「先導計劃」，培養交叉學科的研究生，評估成果並作出改善；另一方面，則加強對科大（廣州）教師隊伍的先期培訓，徹底改變他們的教學思維。

倪明選說，創新是港科大的基因，所以科大（廣州）不會像一般學校，建校後才招生，三四年以後才產出第一批畢業生，「我們認為不需要等，我能夠辦廣州是因為香港這邊已經有基礎，傳統學科做得好才能做交叉。所以我先收150個研究生，先在香港上課，先來試我們新的交叉學科，也能夠在這過程中檢討學科和課程設置、師資配置及教學方式。這樣一來，外界也很快可以看到成效。」

而在培養老師方面，倪明選也有自己的一套方法。他指，校方一直在向老師「反復灌輸、訓練」，使他們相信校方的理念，「因為大部分老師還是接受傳統訓練出來的，因此他們要拋棄傳統的學科思維，告訴自己「我並非固守原本科系的」，繼而改革教學方法，與不同領域合作——這些都需要時間。

他甚至將廣州教師辦公室全部打散、隨機分配，「以前每個科系的老師辦公室都聚在一起，而廣州校的辦公室則是不同領域混雜，讓他們有機會碰面聊天，激蕩出火花」。

「樞紐、學域」取代科系 雙導師合作培養人才

為了強調交叉學科，科大（廣州）捨棄「學院」架構，提出「樞紐」模式。「這是為了讓大家意識到這並非傳統教育」，倪明選說，「樞紐像機場一樣，人從不同地方過來，分散到不同地方去」。

換名字很簡單，但當我這樣做，很多院長也把樞紐變成一個小王國。我希望打破這個小框框，常常告訴老師樞紐只是行政和開課的架構，有沒有老師和學生，不要想就在這樞紐，不同樞紐也要合作的。 倪明選

港科大（廣州）設置四個不同樞紐，包括功能樞紐、信息樞紐、系統樞紐和社會樞紐。倪明選解釋，傳統的工學院、理學院、商學院，每個學院已有從基礎到應用研究的縱向架構，各學院交叉不多，交叉效用也有限。樞紐則是「橫向架構」，需要各個樞紐聯動來實現縱向架構。

他舉例，功能樞紐包含硬科學／自然科學、軟科學等「學域」。硬科學即是材料、微電子、能源、地球科學等，軟科學則涵蓋人工智能（AI）、計算為主的數據科學等。功能樞紐上方的系統樞紐則是智能交通、機械人等需要用到硬科學、軟科學實現的系統。再上方的社會樞紐，則是強調研究和社會的緊密關係，例如金融科技就是社會樞紐，是將科技和社會、金融界結合在一起，應用包括科技城市治理、科技政策等。

考量到教師出身於傳統學科，例如藝術、技術、社會科學等，科大（廣州）還引入雙導師制度，目的是讓學生獲得不同領域的指導，例如有的學生要研究晶片政策的方向，那便需要半導體和政策兩個領域老師的意見。

「共同指導教授不一定是港科大的，還有業界的。因為很多時候業界才有場景和數據，例如在金融科技方面，要解決金融風險貸款問題，我沒有數據，算法都不知道用在甚麼地方」，他說，「由於外面銀行薪水都太高了，我們本來很擔心請不到他們，慶幸有幾間銀行的高管都很熱情，表示願意來執教」，也相信這是因為科大（廣州）的理念打動了他們，期許共同培養出優秀人才，也能回饋業界的支持。