珍寶海鮮舫｜三沙海事局介入跟進　香港仔飲食強調無保險賠償

有46年歷史、南區著名地標珍寶海鮮舫，於本月14日啟航離港維修，18日行駛至南海西沙群島附近水域遇到海浪入水並傾覆，在西沙海面載浮再沉。事故亦惹來外間揣測，船主香港仔飲食集團今日（26日）發表聲明，澄清指不會因海鮮舫損失而獲得任何保險賠償，又強調離港航程遵照國際海事規定和慣例，且過去多年來已盡力保存海鮮舫，包括自兩年前停運起年花數百萬元維持基本運作。

香港仔飲食集團指，直至今日止，拖船仍在西沙群島一帶並在海鮮舫附近留守，以協助維持航道安全。另三沙海事局已知悉事故，在考慮當地和國際海事法規和規例後，採取適當措施。換言之，聲明尚無交代珍寶海鮮舫的處置方案。



▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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海鮮舫只持有彌償及賠償第三方保險

船主香港仔飲食集團今晚發表聲明，交代珍寶海鮮舫目前狀況，聲明開首即強調，公司不會因海鮮舫的損失而獲得任何保險賠償，因根據海事規例，海鮮舫持有彌償及賠償第三方的保險，只涵蓋第三者的損失，並不包括賠償公司任何財物上的損失。



香港仔飲食集團又提到， 海鮮舫離港航程遵照國際海事規定和慣例，在海鮮舫離港前，已聘請海事工程專家檢查船身結構並安裝圍板，並得到當局批准是次航行。香港仔飲食集團續指，過程中委託持牌第三方（海事中介代理），安排聘請專業拖船公司處理是次航行，航程所採用的拖行方式符合國際海事規例和慣例。

重申珍寶海鮮舫因惡劣天氣而傾覆

外間質疑官方及海事處對珍寶海鮮舫「傾覆」一說版本有出入，香港仔飲食集團於聲明澄清指，公司於6月20日（星期一）發出聲明指海鮮舫行駛至南中國海西沙群島附近水域時，船身入水開始傾側。負責航程的拖船經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終全面入水翻轉，「這與我們於6月23日（星期四）向海事處提交的報告一致，報告指珍寶海鮮舫因惡劣天氣而傾覆。」

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼



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累積虧損逾1億 停業後年花數百萬元維持基本運作

香港仔飲食集團又表示，自2013年起，營運海鮮舫已累積虧損逾一億港元，2020年3月海鮮舫停業，每年依然耗資數百萬元以維持基本運作，履行牌照的要求，以保留海鮮舫。過去兩年，公司嘗試無償捐贈或轉讓海鮮舫予有興趣的公司和團體接手經營，可惜未能成事，強調已盡力保存海鮮舫。



至於珍寶海鮮舫何去何從？香港仔飲食集團指，根據目前掌握最新資訊，三沙海事局正就是次事故進行跟進，直至今日止，拖船仍在西沙群島一帶並在海鮮舫附近留守，以協助維持航道安全。當地海事局（三沙海事局）已知悉事故，在考慮當地和國際海事法規和規例後，採取適當措施。