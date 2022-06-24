珍寶海鮮舫｜造船工程師指有三大方案應對　派船救亡或耗資近億元

有46年歷史的珍寶海鮮舫上周二（14日） 啟航離港，行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪「傾覆」，至今仍在海面，惟船身上下「反轉」。

珍寶海鮮舫何去何從？有造船工程師表示，倘任由它維持半浮沉狀態，會隨水流「四圍遊走」，影響遠洋船航道，情況不理想，估計仍有三大可行出路，最壞做法是鑿穿海鮮舫，任由它沉落海底。



▼6月14日 珍寶海鮮舫移離香港▼



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海事處昨晚發稿指，根據船東提供資料，珍寶海鮮舫上周六（18日）晚上，被遠洋拖船「JAEWON 9」拖航至南中國海西沙群島水域時，因遇上惡劣天氣而傾覆，目前與拖船仍在西沙群島一帶水域海面。

有傳媒訪問拖船公司，對方稱海鮮舫經過海南島後，當日下午在西沙群島對開遇上約2米高風浪，曾嘗試找附近港口泊岸，又考慮折返香港，但海鮮舫繼續下沉，結果整個結構反轉。拖船公司又指，因保險問題，將船打撈上來完全不可能是一個選項，計劃安排潛水員落水打穿其他浮力艙，令海鮮舫沉落海底。

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼



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造船工程師提三大方案應對

註冊資深輪機工程及造船工程師司徒家成表示，如船身傾側而入水，因上架較重，船身有機會反轉，但因海鮮舫有不少密封艙，令其猶如一個大型浮台，繼續在水面漂浮。

珍寶海鮮舫還能否得救？司徒家成指可利用兩艘700至1000公噸大吊船，反轉船身，再拖往近岸地區（如三亞），但因海鮮舫採用的鋼材不多，以木板為主，擔心強行吊起，有機會扯爛。另一方案是派員潛到水底，裁走頂部的八角亭、打爛玻璃窗通風，減低水底阻力，再靠至少三隻拖船帶到近岸地區，但前提是要先固定船身，以免工人潛水期間，船身再度翻側，造成意外，也視乎當時的水流及海底視野是否清晰。他估計，上述兩個方案成本達近億元。

他又指，最壞做法是鑿穿海鮮舫，讓其沉到水底，但視乎身處的水域誰屬、有關航道是否容許船東當垃圾棄置海鮮舫。

拖輪公司潤利海事主席溫子傑亦表示，按珍寶海鮮舫目前狀況，一般會找打撈公司處理，且費用不菲，而船東會否購買保險非硬性要求，但無論有否購買，理應自行清理沉船，亦屬公民責任。

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