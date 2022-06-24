珍寶海鮮舫｜遠洋拖船公司稱珍寶遇浪翻船但未沉　惟難打撈擬鑿沉

有46年歷史的珍寶海鮮舫上周二（14日） 啟航離港，行駛至南海西沙群島附近水域發生事故。船主香港仔飲食集團早前發聲明，指珍寶6月19日全面入水翻轉，又指遇事位置水深超過1,000米，擬進行打撈工程亦非常困難。表達手法一度令公眾理解為珍寶已沉沒。至昨日（23日）海事處公布收到船主報告，指遠洋拖船「JAEWON 9」仍在西沙群島一帶海域，香港仔飲食集團再澄清，目前珍寶「全面入水翻轉」及「傾覆」。



有線電視今日（24日）報道，於韓國聯絡到負責運送珍寶前往柬埔寨的國際拖船公司董事，該董事透露，珍寶8個浮力艙中，仍有6個運作，但已翻船，間中有部份船身露出水面。該董事聲稱事件為意外，因保險問題，打撈珍寶已完全不可能。他又透露，船主及保險公司，正計劃安排潛水員破壞其他浮力艙，鑿沉珍寶令其永遠沉沒海底。



▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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拖船的燃油及食物有限 放棄珍寶時間未明

上周二（14日）珍寶海鮮舫，先由本地拖船公司潤利海事的兩艘拖船「潤富」及「潤威」拖離香港，再交由國際拖船公司的韓國遠洋拖船「JAEWON 9」拖往柬埔寨維修。直至18日駛至南中國海西沙群島水域後，拖船及海鮮舫遇到惡劣天氣發生事故。惟船主香港仔飲食集團，一直無交代維修地點及遠洋拖船詳情。

香港仔飲食集團今早表示，從未對外公布珍寶沉船，強調當時的聲明僅描述「全面入水翻轉」，又指提及打撈工程只為提供事發地點的資訊，澄清珍寶現時「全面入水翻轉」及「傾覆」。惟拖船的燃油及食物有限，集團並未能確認拖船駛離珍寶的確實日期。

翻查海事處船隻離港紀錄，自海鮮舫拖離香港後連續三日（即14日至16日），只有一艘韓國註冊拖船「Jaewon 9」（音譯「在元九號」）離港，相信正是拖走海鮮舫的船隻。（lgoreshka86 / Marine Traffic）

船主6月20日聲明指「全面入水反轉」

當時香港仔飲食集團發出聲明指︰「珍寶海鮮舫上6月14日啟航離港，至6月18日下午，當行駛至南中國海西沙群島附近水域時，遇上風浪，船身入水開始傾側。負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終於6月19日全面入水翻轉。事件中未有任何船員受傷。由於事發地點水深超過1,000米，擬進行打撈工程亦非常困難。」

韓國拖船公司澄清事發當日水流急促︰是一場意外

有線電視今日報道，於韓國當地成功聯絡上涉事的遠洋拖船公司，報道引述該公司一名董事尹周東（譯音）回應指，選擇以拖船出公海，是按船主要求，公司不會詢問原因。他強調船員全為韓國人，船主並不可能說服其員工刻意製造沉船事故，形容珍寶離港前狀況良好，事件是一場意外。

尹解釋，珍寶在經過海南島後，6月18日下午在西沙群島對開遭遇2米高的海浪，並澄清當日天氣差及水流急促，稱蒲氏兩級風力為區域狀況，不能確實估計每個位置的水流情況，仍有其他環境因素影響拖船。

根據天文台華南海域天氣報告，6月18日香港鄰近海域、香港以南、沙堤以南、海南島東南沿岸及北部灣以南吹強風，間中達6級風，局部地區有驟雨及雷暴，海有中至大浪，即1.25米至4米浪。

珍寶6個浮力艙仍然運作

報道又引述尹周東稱，珍寶海鮮舫設有8個浮力艙，惟珍寶船齡高以致鋼板變薄，左邊船頭的一個浮力艙首先被海浪拍穿，海水進入船內，最終有兩個艙損毀，但餘下6個浮力艙仍然運作。目前珍寶已翻船，但仍未完全沉沒，間中會有部份船身露出水面，並安排拖船留在附近，確保航道並無其他船隻撞擊。

船主及保險公司計劃將珍寶沉落海底

尹續指，理解珍寶非常有名及具有意義，但稱打撈珍寶為完全不可能，稱涉保險問題。他透露，船主及保險公司，正計劃安排潛水員破壞其他浮力艙，鑿沉珍寶令其沉落海底，「從保險公司的角度，我們失去她了。」

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼



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換言之，根據香港仔飲食集團及拖船公司所述，目前珍寶仍未完全沉沒，入水後翻船，並處於浮浮沉沉的狀態，而綜合多方說法及知情人士分析，目前在西沙群島的拖船不可能永遠待在珍寶附近，加上踏入夏季該水域天氣不穩，打撈亦不可能，珍寶未來命運或短時間有決定。

《香港01》就珍寶海鮮舫的保險問題，以及是否計劃鑿沉珍寶，正向香港仔飲食集團查詢。惟對方回應正了解事件，當有進一步的消息將盡快公布。