飛磚殺人｜官指證據不足以支持謀殺罪　兩少年改控誤殺

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉謀殺案，今（27日）在高等法院續審。法官杜麗冰告知陪審團，她早前聽取雙方律師陳辭後，認為案中的證據不足以支持謀殺罪，因此原本控告兩名被告的謀殺罪，會改以誤殺罪取代。由於辯方證人今未有空，案件押後明天繼續。



兩被告依次為劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們原被控謀殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日謀殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

法官今早向陪審團表示，早前聽取律師陳詞後，認為案中的證據不足以支持謀殺罪所需的元素，因此該罪會被誤殺罪取代。法官又指，由於辯方的精神科專家今天未能出庭作供，案件押後至明天。首被告不會自辯和傳召證人，因此案件明天將會由次被告開始其辯方案情。

案件編號：HCCC322/2020

主要證人供詞。(詳看下圖)