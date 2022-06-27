女童遇溺揭只有一名救生員　判頭稱驚恐下派人頂　認罪判社服令

7歲女童與其他小朋友在馬鞍山帝琴灣的泳池耍樂時遇溺死亡，泳池的救生員向警方稱當時有兩人當值，惟警方翻查閉路電視後發現實只有一名救生員。涉「夾口供」的救生員及泳池服務承辦商早前承認誤導警務人員罪，案件今(27日)在沙田法院判刑，任救生員判頭的承辦商稱當時太驚，認派人去「頂」，另一名救生員認跟判頭說法向警員交代，現已感後悔。兩人分別被判社服令160小時及12個月感化。



另一救生員早前已被判刑

3名被告：朱禮言(25歲，救生員）、戴翔(20歲，救生員)；及莫肇毅(28歲，泳池服務承辦商)。控罪指，指他們於2021年9月22日至23日，在西沙路帝琴灣凱琴居會所受查時，明知地作出虛假的陳述。朱早前已認罪，被判160小時社會服務令；另外兩人及後亦認罪，今日接受判刑，戴被判感化12個月，莫則被判160小時社會服務令。

閉路電視顯示戴並不在場

案情指，案發當日7歲女童偕家人到帝琴灣泳池嬉水，惟近傍晚6時，女童被發現在池底失去知覺，終搶救後不治。惟警方到場調查時，涉案被告「夾口供」稱當時有兩名救生員當值，但閉路電視片段顯示，當時戴並不在場。

莫曾稱飛一件衝去頂住

戴在警誡下聲稱：「判頭教我咁講。」警方也發現莫曾向友人承認：「咁啱浸咗件，飛一件衝去頂住。」

莫稱驚恐下犯案

辯方求情指，戴當日獲上司安排前往涉案地點時，對意外並不知情，後來才被指示錄假口供，他對於未有拒絕上司指示感到後悔；莫則在驚恐下犯案，亦已感後悔。

案件編號：STCC426/2022