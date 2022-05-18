帝琴灣女童溺斃案　救生員認誤導警員稱有2人當值　被判社服令

7歲女童與其他小朋友在馬鞍山帝琴灣的泳池耍樂時遇溺死亡，泳池的救生員向警方稱當時有兩人當值，惟警方翻查閉路電視後發現實只有一名救生員。其中一名救生員早前認誤導警務人員，案件今(18日)在沙田法院判刑，署理主任裁判官張志偉稱，被告的社會服務令報告指出他已作反省及有悔意，又考慮到被告認罪及並無案底，最後採納建議判被告社會服務令160小時。



被告朱禮言(25歲，救生員)，被控一項明知地誤導警員罪，指他們於2021年9月22日，在西沙路帝琴灣凱琴居會所受查時，明知地作出虛假的陳述。

女童被發現時已在池底

案情指溺斃的女童7歲，當日下午與家人到帝琴灣探望朋友，女童與另外4名兒童在會所游泳池淺水區玩耍。傍晚6時15分，女童的母親找不到女兒，一名男泳客發現女童在池底，把她救起時已不省人事，送院搶救後不治，驗屍報告指女童遇溺致死。

警調查發現有人疑曾夾口供

警方調查時朱向警員稱他當時在場，另一名救生員則在泵房檢查，他其後錄取口供亦如是說。惟警員翻看閉路電視，發現另一名救生員並不在場。朱在同年11月4日被捕，認當日下午5至6時半期間，只有他一人當值，女童遇溺後，另一名救生員才出現，承認曾向警員撒謊。警方檢查朱及另兩名人士的手機，發現三人涉曾在Whatsapp中「夾口供」。

另兩被告下月答辯

同案另兩名被告：戴翔(20歲，救生員)；及莫肇毅(28歲，泳池服務承辦商)，亦各被控一項明知地誤導警員罪，二人將於6月8日答辯。

案件編號：STCC 426/2022