女童帝琴灣遇溺案　1救生員認訛稱有2人當值　認誤導警員罪候判

7歲女童隨家人到馬鞍山屋苑造訪時，與其他小朋友在泳池耍玩時遇溺死亡。警方到場調查，獲告知案發時應有兩名救生員，然而他們翻查閉路電視影片時，卻發現只有一名救生員當值。泳池負責人及兩名救生員因涉誤導警員而被控，其中一名救生員今(4日)在沙田法院認罪，裁判官把案押後至5月18日判刑，另兩名被告則押後至6月8日答辯。



3名被告：朱禮言(25歲，救生員)；戴翔(20歲，救生員)；及莫肇毅(28歲，泳池服務承辦商)，各被控一項明知地誤導警員罪，指他們於2021年9月22日，在西沙路帝琴灣凱琴居會所受查時，明知地作出虛假的陳述。

泳客發現女童在池底

今只有朱承認控罪，案情指溺斃的女童7歲，當日下午隨家人到帝琴灣探望朋友，期間女童與另4名兒童到會所游泳池的淺水區玩耍。傍晚6時15分，女童的母親發現女兒不見了，期間一名男泳客在池底發現女童，即把她救起，但女童已不省人事，送院搶救後不治，驗屍報告指她遇溺致死。

閉路電視影片只見一名救生員

警方接報後到泳池調查，朱稱事發時他在場，另一位救生員則到泵房檢查，他其後錄取口供亦稱如此。惟警員翻看閉路電視片段後，發現另一名救生員當時並不在場。

3人曾在Whatsapp夾口供

警方在同年11月4日拘捕朱，朱承認之前向警員撒謊，並稱當日下午5至6時半期間，只有他一人當值，女童遇溺後，另一名救生員才出現。警方又檢查朱與另兩人的手機，發現3人曾在Whatsapp「夾口供」。

此外，泳池的物業管理公司，啟勝管理服務有限公司，亦被票控違反《泳池規例》，即於同日沒有在帝琴灣凱琴居會所游泳池作出安排，使泳池有不少於2名救生員當值。啟勝今亦認罪，被判罰款2,000元。

案件編號：STCC 426/2022