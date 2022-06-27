涉偽造發票詐騙逾38萬元　眼鏡店前董事遭廉署控五罪　本周三候審

廉政公署今（27日）落案起訴零售眼鏡店瞳點視力（大圍）前董事林振邦，指他涉嫌偽造購買眼鏡的發票，並使用它們以詐騙該店共逾38萬元。被告已獲廉署准予保釋，以待本周三（29日）在觀塘裁判法院答辯。



廉署落案起訴瞳點視力（大圍）前董事，指他涉嫌偽造購買眼鏡的發票，並使用它們以詐騙該店共逾38萬元。（資料圖片）

林振邦，45歲，瞳點視力前董事兼股東，被控一項使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條；以及四項偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》第19（1）（a）條。

廉政公署發言人指，案發時，被告是零售眼鏡店瞳點視力及其有關連公司，包括瞳點視力（大圍）有限公司（瞳點視力（大圍））的其中一位董事兼股東。他負責管理瞳點視力及有關店鋪的日常運作，包括採購眼鏡及簽發支票以支付店鋪營運開支。

其中一項控罪指，被告涉嫌於2017年9月至2018年2月期間，使用九張看來由一間供應商開出的發票，意圖誘使瞳點視力（大圍）接受它們為真文書。該九張被指虛假的發票顯示上述供應商已向瞳點視力（大圍）提供約值31萬元的眼鏡貨品。廉署調查發現，有關供應商並不存在。

瞳點視力（大圍）於2017年開業，廉政公署今（27日）落案起訴該店前董事林振邦，指他涉嫌偽造購買眼鏡的發票，進行詐騙。(瞳點視力FB專頁照片)

另外四項控罪指，被告涉嫌於2018年6月至10月期間，不誠實地揑改四張作為會計用途的發票，涉及總貨款約75,000元。該等發票看來由另一間眼鏡供應商開出，並顯示該供應商已按列明的價格提供發票所述物品。廉署調查發現，該供應商從未供應該四張發票上所列的貨品，亦從未發出有關發票。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告上述罪名。他已獲廉署准予保釋，以待本周三（29日）在觀塘裁判法院答辯。