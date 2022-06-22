廉署起訴物業代理妨礙司法公正　涉2年少報300萬收入　圖慳贍養費

廉政公署昨日（21日）落案起訴一名案發時已離婚的物業代理，涉嫌妨礙司法公正及作假證供，在向家事法庭申請免除支付每月2,500元贍養費以供養子女時，少報其收入逾300萬元。被告已獲廉署准予保釋，明日（23日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。



廉政公署昨日（21日）落案起訴一名案發時已離婚的物業代理，涉嫌妨礙司法公正及作假證供，在向家事法庭申請免除支付每月2,500元贍養費以供養子女時，少報其收入逾300萬元。（資料圖片）

被告吳文錦（37歲），是地產代理公司首席聯席董事，被控六項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪名，違反普通法；以及一項宣誓下作假證供罪名，違反《刑事罪行條例》第31條。

每年有六個月須向前妻支付2,500元贍養費

被告案發時為一間地產代理公司分行主管，除了每月底薪8,900元，被告可就自己及其屬下物業代理促成的物業交易，分別賺取銷售佣金及主管佣金。

被告與其前妻自2011年起就贍養費及子女撫養權事宜，在家事法庭展開法律訴訟。家事法庭於2017年8月頒令，被告每年有六個月須向前妻支付每月2,500元贍養費，以供養二人的孩子。

被告於2018年1月以財政困難為理由，向家事法庭申請免除向前妻支付上述費用。有關申請於2020年3月獲法庭批准。

其中六項控罪指，被告涉嫌於2018年3月至2019年2月期間，意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為。

月入2.1萬元至約77萬元不等

被告涉嫌向家事法庭送交載有虛假內容的文件，即兩份非宗教式誓詞、三份書面答覆及一份經濟狀況陳述書，當中夾附虛假付款通知書及銀行結單的副本，以及在上述家事法庭申請中使用該些文件。

餘下一項控罪指被告涉嫌於2019年2月21日，在上述家事法庭的訴訟中依法宣誓為證人後，故意作出虛假陳述，指自己從僱主所得的每月收入約為8,500元。

廉署調查發現，被告於2017年6月至2019年1月期間的20個月內，每月從該地產代理公司賺取21,000元至約770,000元不等。惟他涉嫌在向家事法庭提出上述申請時，提交的文件內，少報該段期間所得的逾300萬元收入。