張達明被指未授權公開律師會文件　事件交紀律審裁　張不服求覆核

香港大學法律學院首席講師張達明，被指於2020年任律師會理事期間，在未獲授權下公開律師會的內部文件。理事會通過對張的不信任動議，把事件轉交律師紀律審裁組。張對理事會做法表示質疑，認為有違既定政策和程序，存在不公，上周五（24日）向高等法院提出司法覆核，要求推翻該決定。



申請人張達明，答辯人香港律師會理事會，律師紀律審裁組被列為利益關係方。

張達明在申請書指，時任立法會議員郭榮鏗於2020年3月表示，已聯絡大律師公會和香港律師會，要求兩公會分別考慮財政支援資歷不足5年的大律師，和中小型律師行。律師會的其一個常務委員會開會，指郭未有就提議正式跟律師會聯絡，認為時任會長彭韻僖應找郭澄清。彭同月27日就事件發信予律師會的理事，同月30日再發送予會員。

被指將會長信件轉發郭榮鏗

作為理事的張，於27日收到信件後即傳發予郭，郭之後回應稱，早前已透過WhatsApp聯絡時任律師會副會長陳澤銘。其後，律師會理事會在會議中，討論張私下將信件轉發予郭的行為，張在會議後透過WhatsApp向彭道歉，惟律師會理事會在張缺席下，通過對張的不信任動議。

此外，律師會於同年5月，就會內理事會選舉發新聞稿。惟張在Facebook稱律師會理事會「大比數通過」發新聞稿，而所有理事需負上責任，即使他們對此事有不同看法。

律師會成立獨立小組認為張違規

律師會理事會之後成立獨立小組，調查後認為張作為理事，違反保密責任。理事會於2021年4月把兩件事件轉交紀律審裁組。

張認為做法偏離公開的政策和程序

張質疑，理事會未有把事件先交予調查委員會，或審查及紀律常務委員會，做法偏離已公開的政策和程序。張亦質疑，理事會現時的做法屬不公平，並存有偏見。他因此要求法庭頒令，要求推翻轉交律師紀律審裁組的決定，以及在是次司法覆核有結果前，暫緩審裁組的程序。

案件編號：HCAL529/2022