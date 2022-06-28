擬交西九管理局建登岸設施　議員質疑常超支延期　建議政府接手

西九文化區基建工程將包括興建供船隻使用的南面登岸設施，相關工程將交予西九管理局處理。立法會議員楊永杰今日（28日）在電台節目中指，西九管理局過去的工程常超支或延期，而且交予西九管理局處理後，政府要額外多付約1,000萬元。他認為，交回政府興建不會影響西九發展項目，而且工程有信心保證，亦可節省公帑。



擬議興建的南面登岸設施將可供水上的士上落。(監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會會議文件截圖)

楊永杰指，西九管理局過去的工程往往超支或延期，例如戲曲中心、M+博物館等，故擔心若將工程交予西九管理局興建，會有超支或延期風險。

若政府自行負責工程便可節省1000萬元

楊又指，雖然工程不算複離，但交予西九管理局處理後，政府要額外多付約830萬元，並要另設獨立監測開支170萬元，即合共約1,000萬元，因此他認為若政府自行負責工程，便可節省1,000萬元公帑。

擬議興建的南面登岸設施將可供水上的士上落。(監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會會議文件截圖)

今次討論的工程合共有4項，除了有南面登岸設施外，亦包括建排水、排污及供水系統等。楊指，他同意後者交由西九管理局負責，因涉及上蓋物業、住宅商業等發展。

不過，他稱南面登岸設施與上述工程並無重疊，兩者屬於不同工程，故認為南面登岸設施可獨立由政府興建，估計會更符合成本效益。