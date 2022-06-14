香港故宮開幕︱首日售出或預訂4萬張門票　7月所有周三免費票滿額

香港故宮文化博物館將於7月2日開幕，今天（14日）首日公開發售和預約開幕後首四星期門票，截至下午6時，首八小時已售出或預訂超過四萬張門票，佔首月可供預訂的14萬張門票約三成，而周末特別展覽門票更已出售超過75%。7月份所有星期三免費參觀時段均已預約額滿，涉及約1.1萬張免費門票。



▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼



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75%周末特別展覽門票售出

香港故宮文化博物館公布，由今日早上10時開售起，截至下午6時，公開發售和預約開幕後首四星期門票，已經不同購票平台已售出或預訂超過四萬張，佔首月可供預訂的14萬張門票約三成。另外，其中特別展覽門票反應熱烈，當中已售出超過75%的周末特別展覽門票。

在售出的約2.9萬張門票中，約1.1萬多張為標準門票 ， 其餘約1.8萬張為特別展覽門票，7月份所有星期三免費參觀時段均已預約額滿，涉及約1.1萬張免費門票。

▼6月2日，香港故宮文化博物館「香港賽馬會演講廳」命名儀式▼



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故宮：早文系統繁忙 中午後已可即時進入購票

館方表示，購票系統運作大致暢順，較早時段由於預約人數眾多，需要較長的輪候時間 ，中午過後已可即時登入網上平台購票。公眾除了可於西九文化區中央購票平台購票之外，亦可於香港故宮三間票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。

而為避免開幕初期公眾需長時間排隊而造成不便或混亂，現時不設現場售票服務，香港故宮將於開幕三個月後提供現場售票服務。