香港故宮開幕｜門票周二開售　展出王羲之行書雨後帖、宋徽宗名作

香港故宮文化博物館7月2日開幕，館方將於明日（14日，星期二）早上10時起發售門票。開幕展首四星期共有約14萬張門票會於明早發售，當中八成門票，包括逢周三的免費門票，公眾可透過香港故宮網站、西九文化區網站，或「西九文化區」手機應用程式購票，先到先得。



館方又公布展廳8的特別展詳情，其中7月的第一期展品，包括東晉書法家王羲之的「行書雨後帖」（宋臨摹本），以及宋徽宗趙佶的「雪江歸棹圖」。



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周三免費門票也要網上預約 首三個月不設現場售票

香港故宮文化博物館開幕首三個月不設現場售票服務，連同首年12個月逢周三的免費門票，開幕展首四星期約140,000張，將於明日上午10時起公開發售或預約。門票發售採取分流安排，當中八成門票（包括逢星期三的免費門票）會透過西九文化區中央票務平台發售或預約，公眾可經香港故宮網站、西九文化區網站，或透過「西九文化區」手機應用程式購票，先到先得。

購票詳情（香港故宮博物館文件）

7月12日起逢周二上午可購未來四周門票

準備門票成人50元，可看第一至第七間展館；若要同時看放置特別展覽的第八及第九間展館，則需購買120元的特別展覽門票。符合購買特惠門票人士，只需付半價。

其餘兩成門票，則可經香港故宮的三個票務夥伴Klook、香港中國旅行社及飛豬旅行的網上平台購票。

另外，開幕後的第五至八個星期的門票，可於7月12日起，透過上述購票平台購買。網上購票系統由7月12日開始，逢星期二上午開放往後四星期的名額，供訪客預約購票。

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宋徽宗書畫「雪江歸棹圖」開幕日有得睇

館方又公布展廳8—「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」的詳情。展覽分三個展期，輪換展出30件中國書畫史上的經典名作，每期展出10件國寶級書畫。

第一期為7月2日至7月31日，展品包括東晉書法家王羲之的「行書雨後帖」（宋臨摹本），米芾的「行書研山銘」，以及宋徽宗趙佶的「雪江歸棹圖」。

顧愷之《洛神賦圖》（北宋摹本）。(香港故宮文化博物館FB專頁圖片)

8月3日至9月4日展出的第二期，則有東晉畫家顧愷之的洛神賦圖（北宋摹本）、宋徽宗的「楷書夏日詩帖」。至於9月7日至10月7日的第三期，則有顧愷之洛神賦全圖（南宋摹本），以及東晉期間，於淝水之戰擔任指揮的謝安，其「行書中郎帖」（宋臨本）亦會展出。