網紅「玻璃朱」拒吹波仔及不小心駕駛　判社服令200小時及停牌2年

網紅「玻璃朱」朱庭萱年初在灣仔駕車撞到一名菲律賓籍男子，事後未能向警方提供呼氣樣本被控，她早前在東區法院認罪，並揭朱過去有3次涉及交通的刑事記錄。朱求情時稱已把車賣了並承諾戒酒，已有悔意。裁判官嚴舜儀今(28日)判朱社會服務令200小時，及停牌兩年及自費完成駕駛改善課程，並要罰款2千元。



女被告朱庭萱（47歲），承認不小心駕駛罪，及在體內酒精濃度相當可能超過訂明限度下，沒有提供呼氣樣本以作酒精分析罪，指她於今年1月28日，在灣仔道與天樂里交界不小心駕駛；及於同日同地未能提供呼氣樣本。

案情指，朱當日零時40分駕車在灣仔道時，違例左轉入天樂里，車輛的左前身撞到1名54歲菲律賓籍男子的腰部。警員到場後，她在第一次酒精呼氣測試下發現酒精含量超標，警員帶她到警署，並要她再進行舉證呼氣測試，朱卻拒絕。控方透露，朱有3次交通刑事案底，包括2次不小心駕駛及1次酒後駕駛。

朱早前求情稱事發當晚與朋友聚敍舊，盛情難才被迫喝了3杯酒。她在求情信表示有悔意，承諾不會再犯，並已把車賣掉，承諾戒酒。辯方今再求情時指朱的報告正面，並強調朱已有悔意。

案件編號：ESCC 852/2022