出行易｜綠色專線小巴到站時間用APP有得查　年底前覆蓋全部路線

運輸署表示，由今日（28日）起，專線小巴實時到站資訊系統已由391條專線小巴路線，進一步擴展至453條路線，方便乘客計劃行程。乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱所需路線3班車的預計到站時間，方便乘客計劃行程。



乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱有關路線隨後抵達指定中途站（或由總站開出）的三個班次的預計到站時間。（資料圖片／歐嘉樂攝）

運輸署發言人表示，專線小巴實時到站資訊系統，自2021年3月啓用以來，在專線小巴業界支持下，運作大致暢順。自系統啓用以來，運輸署分五個階段上載共391條專線小巴路線的實時到站資訊，今次擴展至453條路線後，運輸署會繼續與業界保持緊密合作，上載餘下約100條路線的實時到站資訊，目標在今年底前全面覆蓋所有專線小巴路線。

乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱有關路線隨後抵達指定中途站（或由總站開出）的3班車的預計到站時間，相關數據亦會以機器可閱讀格式透過「資料一線通」（data.gov.hk）發布予公眾免費使用。相關專線小巴路線的總站及小巴車廂內已張貼宣傳品，通知乘客有關安排。計劃詳情可瀏覽運輸署相關網頁。