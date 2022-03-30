綠色專線小巴實時到站時間「出行易」APP有得查　覆蓋約七成路線

運輸署今日（30日）宣布，即日起專線小巴實時到站資訊系統由313條專線小巴路線進一步擴展至391條路線，約佔全港綠VAN線七成。乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱所需路線3班車的預計到站時間，方便乘客計劃行程。



運輸署今日（30日）宣布，即日起專線小巴實時到站資訊系統由313條專線小巴路線進一步擴展至391條路線。（資料圖片）

目標在今年底覆蓋所有專線小巴線

運輸署表示，專線小巴實時到站資訊系統自去年啟用以來，運作大致暢順。該署去年分四個階段，上載共313條專線小巴路線的實時到站資訊。最新擴展至391條路線後，已涵蓋全港約七成路線，未來會分階段上載餘下超過150條路線的實時到站資訊，目標在今年底前，全面覆蓋所有專線小巴路線。

乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱有關路線隨後抵達指定中途站（或由總站開出）的三個班次的預計到站時間。（資料圖片／歐嘉樂攝）

乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱所需路線隨後抵達指定中途站，或由總站開出的3班車的預計到站時間，相關數據亦會以機器可閱讀格式透過「資料一線通」（data.gov.hk）供公眾免費使用。

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