小巴5年內維持4,350輛　議員憂鐵路擴張搶客　陳帆：著眼接駁功能

立法會大會今日（30日）通過由運輸及房屋局局長陳帆根據《道路交通條例》，動議一項擬議決議案，維持公共小巴的車輛總數為4,350輛，至2027年6月20日。航運交通界議員易志明表示，鐵路網絡不斷擴張，令其他公共交通工具生存空間收窄，促請政府為公共小巴制定長遠發展藍圖。



議員促勾畫小巴長遠藍圖：鐵路擴張搶客

易志明表示，目前香港公共交通以鐵路為骨幹，鐵路網絡不斷擴張，令其他公共交通工具生存空間收窄，例如屯馬線開通，令行駛相關路線的巴士及小巴客量減少，當局雖然有重組路線但效用不大，促請為公共小巴制定長遠發展藍圖。他稱，目前一千多輛紅色小巴中，已有約500架停駛，建議政府容許定時、定點營運的紅色小巴轉為綠色小巴。

他提到，小巴行業面對司機不足和老齡化問題，政府必須改善公共小巴營運環境，以及加快調整收費，才能解決問題。

民建聯陳恒鑌指，小巴營運成本不斷上漲，司機薪酬無法提升，難以吸引年輕人入行，建議政府檢視目前小巴禁區安排，在日後的新發展區，例如北部都會區等，可加入小巴路線規劃。他建議政府向小巴行業提供更多援助，幫助行業渡過疫情難關。

陳帆：優化小巴路線發揮接駁功能

陳帆表示，在未來五年，預計在疫情逐漸緩和及社交距離措施有所放寬後，公共小巴的服務供求會逐步回復正常。另外為了配合新發展區的交通需求，未來除了正在規劃的新鐵路線，運輸署會繼續優化專線小巴的路線及服務，包括推出新專線小巴路線供有興趣人士競投營運，以發揮有效的接駁功能。

他指，政府也出資研發資料收集系統，並在全港專線小巴安裝定位裝置，讓乘客可以透過運輸署的流動應用程式「香港出行易」取得專線小巴實時到站資訊。