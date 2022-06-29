五人涉訛稱受傷失工作能力　合共呃友邦28萬索償金　遭廉署起訴

廉政公署表示，昨日（28日）落案起訴五人，包括會計師、臨床研究主任等，涉嫌在2016年至2018年期間，串謀訛稱受傷而喪失工作能力近半年，並提交虛假醫療證明，向友邦保險就早前投保的意外保險索償，最高獲批賠償超過10萬元，五人合共詐騙款項達28萬元。他們獲准保釋，周四（30日）於東區法院答辯。



會計師、臨床研究主任等五名30多歲青年涉嫌串謀詐騙友邦保險共28萬元。（資料圖片）

五名被告都是友邦保險（國際）有限公司投保人，年齡介乎31歲至35歲，分別是李彥（文員）、尹浩然（餐廳工人）、楊龍（合規部主管）、林妍君（會計師）及譚啟俊（臨床研究主任），被控共12項串謀詐騙罪。

案件發生於2016年11月至2018年7月，五名被告各自經由一名保險經紀公司推薦人，向友邦保險購入一份連意外保障附加契約的人壽保險，有關保險範圍涵蓋喪失工作能力賠償、發還意外醫療費用及意外補償。意外索償申請需附以證明文件，包括求診或接受治療的收據，以及由醫生或物理治療師簽發的病假證明書。

廉政公署昨日（28日）落案起訴五名友邦保險投保人共12項串謀詐騙罪。（資料圖片）

被告涉嫌各自與保險推薦人串謀詐騙友邦保險，訛稱因傷接受治療，並暫時喪失工作能力而無法上班共約160日，繼而再虛假地表示，12份看似附以證明文件支持的意外保險索償申請為真確，從而致使及誘使友邦保險核准該等申請，並向他們每人發放賠償金和發還逾2至10萬醫療費用，涉案總額共達28萬元。

廉署指，早前接獲貪污投訴遂展開調查，向律政司徵詢法律意見後，決定分案起訴涉案五名被告，他們暫獲准保釋，明日將於東區裁判法院答辯。當局指，相關貪污調查仍在進行，不排除再有進一步執法行動。