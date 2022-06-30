禁蒙面法衝突｜廚師參與灣仔暴動 官指角色鮮明判囚43個月

政府於2019年10月5日午夜實施蒙面法，翌日有示威者在灣仔堵路和縱火，亦有人用鑽地車破壞路面等。一名當場被捕的廚房經理早前承認暴動及使用蒙面物品罪，辯方求情指被告本打算到海洋公園遊玩，但遇上示威時，受群眾氣氛的影響下加入。法官今日（30日）判刑指，香港是法治社會，和平及安寧的社區不容出現無故的暴力，和針對執法者的行為，認為被告站在前線目睹情況仍掘磚，角色鮮明、主動，終判他囚43個月。



被告陳振羚，案發時31歲。庭上透露被告在保釋期間曾3次違反宵禁令，至2021年12月第三次違反該令，遭撤銷保釋，一直還柙至今，其5000元保釋金今日被全數充公。

辯方求情指被告受群眾氣氛影響參與遊行 並協助掘磚及拿磚

案情指，大批示威者於2019年10月6日下午2時許在銅鑼灣、中環遊行，惟示威者之後四散，有示威者於軒尼詩道及杜老誌道以雨傘作掩護，並拆走鐵欄，把磚塊拋擲在地上。由於有人放火點燃燒雜物，警員遂在史釗域道與軒尼詩道交界設立防線，估計現場約有 500名示威者在軒尼詩道集結。

雙方對峙期間，示威者向警方掟汽油彈，有示威者用鑽地車破壞路面。片段顯示，被告曾拾起磚塊走向馬路，並在示威者傘陣的前線出現。而在事件中有兩名記者亦被掟中著火，警方最終在堅拿道西制服多人，包括戴上護目鏡和防毒面罩的被告。

辯方求情指，被告當日打算到海洋公園遊玩，但遇上示威無法前往，終在群眾氣氛的影響下參與遊行，並協助掘磚及拿磚。

法官指暴動規模大 有500人聚集

法官王詩麗判刑指，香港是法治社會，和平及安寧的社區不容出現無故的暴力，和針對執法者的行為。她又指涉案暴動規模大，有500人聚集，並無視警方警告，更連番作出破壞社會安寧的行為，包括叫口號、掘磚塊、用強光等，更至少擲出14枚汽油彈。

王官亦指，汽油彈殺傷力大，會禍及他人，而事實上擊中兩名記者，致他們身上著火，而事件也令公物被毁、交通癱瘓。雖然辯方稱被告非事先預謀，但他身穿黑衣黑褲，又站在前線目睹情況，仍選擇掘磚，其角色鮮明主動，扣除其認罪的折扣後，終判他囚43個月。

案件編號：DCCC 283/2020

2019年10月5日《禁蒙面法》生效後，多區出現示威及衝突。(詳看下圖)。