《禁蒙面法》生效後灣仔暴動案　8人囚33至37月　3人判教導所

《禁蒙面法》於2019年10月5日凌晨生效後，港九多區接連數日有人上街聚集並演變成暴動，其中7男4女在該法例生效後翌日，被指在灣仔一帶暴動及使用蒙面物品，早前被裁定罪成，案件押後至今(7日)在區域法院判刑，法官林偉權指示威者當日行為破壞社會秩序，判其中8人入獄33至37個月，3名未滿21歲的被告則被判入教導所，但也寄語被告們服刑後要好好過活，並說：「時間總會過去，日子總要面對。」



11名被告：仇銘芝（30歲，女）、梁耀文（23歲）、黎樂恆（32歲）、何高僑（21歲，女）、梁偉楓（29歲）、林永聰（19歲）、張鳳嬌（29歲，女）、岑朗賢（18歲）、蘇朗豪（30歲）、余雪菁（19歲，女），及梁思婷（28歲，女）。他們全部被裁定於2019年10月9日，在灣仔杜老誌道跟軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道的參與暴動。除第1、第3、第5及第9名被告外，其餘7人另被控非法使用蒙面物品。蘇朗豪另被管有一支能發出雷射光的裝置。

被告們留在現場是認同破壞行為

法官林偉權判刑時指，眾被告明知有人作暴力行為沒有制止，並選擇留下參與集結，雖沒有證據顯示各人有作暴力行為或叫口號，但其到場已壯大群眾聲勢，恃人多勢眾法非行事，是與其他暴動者目的一致，認同破壞行為，行為有如共犯。

暴動涉及人數近500人

林官又指，雖然這次暴動歷時不長，但規模不少，涉及人數近500人，他們不但與警方對峙，更有人擲燃燒彈。除了3名未滿21歲的被告被判入教導所外，餘下8人因應其背景及所涉罪名等，判梁耀文及蘇朗豪入獄37個月；仇銘芝、黎樂恆及梁偉楓入獄35個月，何高僑、張鳳嬌及梁思婷則入獄33個月。

案發於禁蒙面法生效後翌日

案情指，《禁蒙面法》在2019年10月5日生效後翌日，港九多區都有反修例示威遊行，灣仔一帶亦有示威者聚集，延至近傍晚演變成暴動衝突，警方作驅散行動後拘捕多人，包括本案的7男4女被告，他們身上有長傘、防毒面具等物品，亦有部份當時有使用蒙面物品，並有1人當時藏有鐳射筆。

案件編號：DCCC 1018/2020

2019年10月5日《禁蒙面法》生效後多區出現示威及衝突。(詳看下圖)。