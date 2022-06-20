9.29衝突｜音樂製作人暴動罪成囚5年　官形容成了戰場上的炮灰

有示威者於2019年9月29日發起「全球反極權」遊行，約500多示威者在政府總部聚集，向政總投擲汽油彈和磚頭，警方則出動水炮車和發射催淚彈。其中一名涉案36歲音樂製作人，早前被裁定暴動罪成。區域法院法官今（20日）判刑時指，示威者在香港最繁盛之地展開攻防戰，並挑戰和衝擊香港和中央的管治。該音樂製作人更是積極參與，指他被捕時不但一身「重裝備」，又曾掟磚，被制服時曾作反抗，最終成為「戰場上的炮灰」。法官陳廣池指，音樂製作人需為其行為付出沉動的代價，判囚5年。



另兩被告早前被判入獄4年半

三名被告：莫震宇（36歲，音樂製作人）、楊樂謙（21歲，學生）及李其浚（24歲，電腦技術員)，被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外，連同其他身份不詳的人士參與暴動。次被告和第三被告早前被判囚4年半，首被告因確診新冠病毒，其判刑押後至今日。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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認為被告並無悔意

陳官判刑時指，辯方的求情沒有實質內容，求情信亦欠奉。法官指這是被告的選擇，但顯示他沒有悔意。陳官續指，是次暴動規模之廣、暴徒之多及組織之強，令巿民咋舌。現場更如戰場，在香港最繁盛之地、政商地段展開攻防戰。暴徒攻擊之處，亦是權力核心的標記，挑戰和衝擊香港和中央的管治。

法官陳廣池判刑時指被告並無悔意，而案件發生於9月29日亦屬敏感日子。(資料圖片)

案發日有其敏感意思

此外、案發日亦是有其敏感意思，兩日後便是十一國慶。政總旁的立法會於七一曾被「攻陷」，遭大肆破壞，法官形容：「外國政客眼中的風景線，成為普羅大眾守法香港市民嘅悲痛史。」

首被告重裝備兼曾掟磚

對於本案三名被告均自稱是旁觀者，無故被捕，陳官形容他們的說法是自欺欺人和掩耳盜鈴。其中有「豬咀」、頭盔等的首被告更是「重裝備」，亦曾掟磚，被制服時亦作反抗。

法官認為首被告積極參與，其出現增加他們一方的氣勢，支持和鼓動「同路人」，認為首被告需為其行為付出沉動的代價，判刑需具阻嚇性，最終判監5年。

案件編號：DCCC 969/2020