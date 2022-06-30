用練功券坐的士　無業漢承認使用偽製紙幣罪　今被判囚8個月

無業漢涉乘的士時，以用1千元大鈔支付約百元車資，惟司機因現金不足，只找了400元。無業漢留下電話及銀行帳號著司機過數並離開後，司機始發現該車資是「練功券」。他早前承認一項行使偽製紙幣或硬幣罪，裁判官今（30日）在西九龍法院判刑時，引述求情指雖然案件只牽涉1000元，但仍有人受害，使用假鈔亦會破壞金融體制，最後考慮到假鈔仿真程度一般，屬單一事件，判被告囚8個月，向事主賠償507.5元。



被告成銘鋒(25歲，無業)，承認1項行使偽製紙幣或硬幣，指他於今年1月3日，在荃灣大涌道一輛的士內，明知1張1000元偽鈔，仍當作真鈔使用。

案情指，案發當日被告離開旺角一間酒店後，上了一輛的士前往荃灣，車費為107.5元，他以一張1000元大鈔付賬，惟司機未有足夠現金，只找回400元，被告因而留下電話及銀行戶口號碼，着司機把餘額轉賬給他。惟他下車後，司機始發現該千元是偽鈔並報警。警方翻查酒店的閉路電視找出被告，被告之後因涉另一宗案件到警署時被捕，他警誡下承認該偽鈔是朋友給他的「練功券」。

案件編號：WKCC 1023/2022