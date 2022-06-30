疫情｜BA.4、BA.5個案增至28宗　4患者曾於觀塘為食火鍋進食中招

新冠肺炎疫情不止，本港今日（30日）新增2,196宗本地確診個案，創4月9日後新高，其中懷疑OMICRON BA.4或BA.5個案更增至28宗，當中9宗是無源頭個案。昨日公佈有確診個案居於順寧道順寧居，今日再發現3宗關連個案，4人在6月24日晚上，曾在觀塘萬泰利廣場「為食火鍋」一同用膳疑感染。

衞生防護中心指出，初步證據顯示，BA.4或BA.5有機會出現免疫逃逸，若曾感染過BA.1或BA.2，身體產生的抗體或保護力未必能夠對抗到BA.4或BA.5，但強調接種疫苗可有效預防。



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，懷疑BA.4或者BA.5個案增至28宗，當中包括15宗輸入個案，另有9宗是本地無源頭個案，亦有一宗與無源頭個案有流行病學關連。

9宗無源頭個案的患者，分別居於屯門富泰邨愛泰樓、順寧道順寧居、長洲中興街22B、天水圍天澤邨澤輝樓、小西灣邨瑞滿樓、愉景灣怡峰濤山閣、天后廟道18A柏傲山五座、青泰苑俊泰閣。此外，亦有個案住在彌敦道康僑大廈，大廈同一單位有第二宗個案。

4個案曾在觀塘「為食火鍋」用膳

歐指，昨日公佈有個案住在順寧道順寧居，最新發現有3人與相關個案有流行病學關連。4人於6月24日晚曾在觀塘萬泰利廣場「為食火鍋」一同用膳，並於6月26至27日發病，相關餐廳須強檢，暫未發現其他個案。

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未發現有二次感染

本港BA.4或BA.5個案上升，被問及二次感染的機會，歐家榮表示，近日發現無源頭的BA.4或BA.5個案增加，相信社區開始出現傳播。現時發現個案後，會盡快將病人送往隔離設施。他說，個案暫時未發現有二次感染，均屬於新感染。

曾感染BA.1或BA.2 抗體未必對抗到BA.4或BA.5

歐家榮表示，現時科學證據發現，BA.4或BA.5的傳播力較以往的BA.1或BA.2強，但無證據顯示其嚴重性或死亡機會增加。初步證據顯示，BA.4或BA.5有機會出現免疫逃逸，若曾感染過BA.1或BA.2，身體產生的抗體或保護力未必能夠對抗到BA.4或BA.5。不過，接種疫苗後可有效預防BA.4或BA.5。

他又指，BA.4或BA.5只佔每日陽性個案的小部份，只得少於1%，但會密切注視比例會否逐步增加。