確診大廈｜增1002幢　豪宅殷樺花園、嘉兆臺等多幢豪宅上榜

本港今日（29日）新增2,004宗新冠病毒確診個案，最新的確診大廈名單新增1,002幢大廈入榜，較昨日減少71幢。沙田區總共有107幢大廈上榜，為各區之首，其次是東區及元朗區，分別錄得87及83幢大廈。



其中一幢上榜大廈懷疑與BA.2.12.1變異病毒個案有關，涉及石硤尾邨美亮樓。另外，不少豪宅亦有上榜，包括藝人薛家燕居住的中半山殷樺花園2期、山頂Cloudridge B座、西半山嘉兆臺2座、薄扶林貝沙灣8座等。



▼6月29日 部份確診大廈▼



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沙田區增107幢佔最多 銀湖．天峰6座上榜

確診大廈名單今日新增1,002幢大廈上榜，十八區中，沙田區成新增大廈最多的區份，合共有107幢，當中包括不少私人住宅，包括名城1期3座、名城2期1座、晉名峰A座及D座、沙田第一城11、29、34、40、42座、銀湖．天峰6座等。

東區亦有87幢大廈上榜，包括太古城漢宮閣、金星閣及龍山閣、杏花邨11、22、29、30及42座上榜。元朗區亦錄得83幢大廈，包括Park Yoho Milano 32B及33A座、Wetland Seasons Park 6及10座、尚悅5座及9座。

▼6月28日 確診大廈名單▼



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藝人薛家燕半山住所殷樺花園2期又上榜

今日亦有不少豪宅上榜，包括藝人薛家燕居住的中半山殷樺花園2期、山頂Cloudridge B座、薄扶林貝沙灣8座等。另有不少高尚住宅上榜，包括九龍城半山壹號20號、半島豪庭2座、將軍澳日出康城Sea to Sky 3座、大嶼山愉景灣尚堤碧蘆等。

政府宿舍方面，有四間宿舍上榜，包括荔景紀律部隊宿舍2座、柴灣已婚警察宿舍2座、西九龍紀律部隊宿舍1座及2座。另有一間大學宿舍上榜，涉及香港大學賽馬會第2舍堂村李兆基堂。