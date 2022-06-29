強制檢測｜增36個地點　淘大豆漿大王、元朗廣場吉野家上榜

第五波疫情反彈，食物及衞生局今晚（29日）發出強制檢測公告，有36個處所上榜，當中以沙田區最多，共有七幢上榜，包括聚龍居9座、晉名峰D座、錦英苑錦義閣及雅景臺4座等；其次則是屯門區，亦有四幢大廈上榜。



今次有六間食肆因有確診者到訪納入強檢，其中元朗區有兩間食肆上榜，位列全港之首，包括元朗廣場的「吉野家」及元朗教育路的「一番日本料理」；另有深水埗麗閣商場荷里活冰室、牛頭角淘大商場2期豆漿大王、長沙灣元州街八月茶室。另銅鑼灣如心酒店職員餐廳亦榜上有名，料涉及今日公布懷疑感染BA.4或BA.5的染疫房務主管。



▼6月29日強制檢測公告▼



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沙田區七幢大廈上榜 晉名峰及聚龍居各一幢

新一份強制檢測公告中，共有30幢住宅大廈強檢需要強檢，沙田區以七幢佔最多，涉聚龍居9座、博康邨博智樓、顯耀邨顯耀樓、晉名峰D座、錦英苑錦義閣及雅景臺4座。屯門區則有四幢上榜，包括蝴蝶邨蝶翎樓、屯門市廣場4座、大興邨興輝樓及建生邨泰生樓。

另有兩幢大廈因污水檢測呈陽性而上榜，包括牛池灣彩雲(一)邨觀日樓及大埔富雅花園 2 座。

元朗廣場1樓的「吉野家」有確診者曾到訪，其他食客或員工需接受強制檢測。(OpenRice 平台圖片)

至於食肆方面，則有六間食肆曾有患者到訪而上榜，其中元朗區有兩間食肆上榜，位列全港之首，包括元朗廣場1樓的「吉野家」及元朗教育路29號地下C鋪「一番日本料理」；其餘食肆包括位於深水埗麗閣商場的「荷里活冰室」、牛頭角淘大商場 2 期地下的「豆漿大王」及長沙灣元州街 350 號家壹地下的「八月茶室」。

元朗教育路29號地下C鋪「一番日本料理」。(OpenRice 平台圖片)

染疫銅鑼灣如心酒店房務主管五度到職員餐廳用膳

感染BA.4或BA.5的銅鑼灣如心酒店41歲男房務主管，他五度在5樓酒店職員餐廳用膳，涉及日期為6月24日 07:45 ~ 08:15和13:30 ~ 14:30、26日13:30 ~ 14:30、27日13:30 ~ 14:30和28日13:30 ~ 14:30。

淘大商場豆漿大王。(OpenRice 平台圖片)

柴灣興民邨重開流動採樣站

政府明日（30日）將於柴灣興民邨重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

政府表示，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。