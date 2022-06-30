涉發布煽動言論和住所藏軍刀　無業漢暫毋需答辯　還柙8月再訊

53歲無業男被指在 Telegram 發布煽動性言論被捕，警方之後到其住處搜查，搜出三把軍刀及一部無線電對講機。無業男被控以作出一項或多項具煽動意圖的作為、管有攻擊性武器等3罪，於本周二（28日）提堂時，因被告尚在醫院留醫而未有到庭。被告出院後今（30日）在西九龍法院應訊，控方申請暫毋須答辯，押後至8月25日再訊，以待警方作進一步調查，包括檢驗涉案多部手提電話、平板電腦等，獲主任裁判官羅德泉批准。另被告保釋申請被拒，保留8天保釋覆核權。



被告陳永霖，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，指其於 2020年7月20日至 2022年 6 月10日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Telegram 發布及持續展示陳述、相片和海報，具意圖：（a）引起憎恨或藐視中央及香港特別行政區政府或激起對其離叛；（b）激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；（c）煽惑他人使用暴力；及；（d）慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告一度表示不明白控罪

他另面對管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具兩罪，指其於 2022 年 6 月 26 日在太古城漢宮閣某單位，管有攻擊性武器，即三把軍刀；並在沒有行政長官會同行政會議或電訊管理局局長批給或設立的適當牌照而管有作無線電通訊之用的器具，即一部AnyTone 無線電對講機。

被告今聆聽首控罪時一度表示「不明白控罪」，指涉案帳號最後一則貼文於2021年11月13日發佈，但控罪卻指稱其最後一次犯案是於2022年6月10日。羅官則指，控罪內容的對錯非今天處理，被告聞言表示明白控罪。

案件編號：WKCC2179/ 2022