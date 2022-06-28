涉在TG發布煽動言論兼藏3把軍刀被控　無業漢仍留院未出庭應訊

53歲無業男被指在 Telegram 發布煽動性言論，上周日（28日）遭警安處拘捕，警方之後到其住處搜查，搜出3把軍刀及一部無線電對講機。無業男被控以作出一項或多項具煽動意圖的作為、管有攻擊性武器等3罪，今（28日）在西九龍法院提堂，惟被告仍在醫院留醫，未有出庭應訊，案件暫押後至本月30日再訊，被告交由警方看管。



被告陳永霖，被控作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，指其於 2020年7月20日至 2022年 6 月10日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Telegram 發布及/或持續展示陳述、相片和海報，具意圖：（a）引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；（b）激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；（c）煽惑他人使用暴力；及/或；（d）慫使他人不守法或不服從合法命令。

他另面對管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具兩罪，指其於 2022 年 6 月 26 日在香港太古城道 26 號太古城漢宮閣 28 樓一單位，管有攻擊性武器，即3把軍刀；並在沒有行政長官會同行政會議或電訊管理局局長批給或設立的適當牌照而管有作無線電通訊之用的器具，即一部AnyTone 無線電對講機。

案件編號：WKCC2179/ 2022