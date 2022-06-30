確診大廈｜增1207幢　沙田居榜首　第一城八座樓上榜

本港今日（30日）新增2,358宗新冠病毒確診個案，連續兩日破二千。據最新的確診大廈名單，新上榜大廈數目達1,207幢，亦較昨日的1,002幢有所上升。在十八區中，沙田區共有135幢大廈上榜，仍是各區之首，其次是元朗區及東區，分別錄得115幢及96幢大廈。



其中一幢上榜大廈懷疑與BA.2.12.1變異病毒個案有關，涉及粉嶺名都怡景閣。另外，名單亦涉及不少豪宅，包括堅尼地城傲翔灣畔、上環帝后華庭、西營盤高樂花園、西灣河嘉亨灣等。



▼6月30日 部份確診大廈▼



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沙田增135幢大廈上榜 居18區之首

確診大廈名單今日新增1,207幢大廈上榜，較昨日的1,002幢大廈為多。十八區中，沙田區續成新上榜大廈最多的區份，合共有135幢，當中包括不少私人住宅，包括名城3期2座、天宇海2A座、富安花園3、6、12及16座、新港城A、P及R座、駿景園1及6座。

區內的沙田第一城共新增八座上榜，包括11、15、19、22、28、32、35及52座，成區內新上榜大廈最多的私人屋苑。

元朗東區分別增115及96幢

元朗區新增115幢大廈，涉及多個私人屋苑，包括尚悅 ‧ 嶺1座、朗峰園1及2座、栢慧豪園2座、蝶翠峰3、5及13座、采葉庭5、7及11座等。區內亦有多幢洋房上榜，包括位於錦綉花園D段第一街、D段第四街的洋房、及首譽洋房等。

▼6月30日 確診大廈名單▼



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而東區則有96幢大廈新上榜，包括丹拿花園1及3座、君譽峰、嘉亨灣1座、寶馬山花園11座等。區內的太古城、杏花邨及康怡花園均有六座新上榜。

另外，名單亦涉及不少豪宅，包括堅尼地城傲翔灣畔、上環帝后華庭、西營盤高樂花園、何文田半山壹號、紅磡半島豪庭等。

3間酒店、14幢宿舍上榜

名單上亦增加三間酒店上榜，包括泛達太子酒店、海韻軒海景酒店、及帝逸酒店。另有14幢宿舍新上榜，當中有12幢屬政府宿舍，包括奧卑利街已婚警察宿舍、柴灣已婚警察宿舍1座、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍、秀茂坪紀律部隊宿舍2座等；另外兩幢則為香港樹仁大學圖書館綜合大樓及員工宿舍、及香港中文大學研究生宿舍6座。

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