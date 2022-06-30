疫情｜增2358宗創近三個月新高　粉嶺救恩書院3LY班疑爆疫須停課

本港疫情持續反彈，連續兩天單日確診數字突破2000宗，今（30日）合共新增2358宗確診，是自4月9日以來新高。另再增兩名85歲及98歲女病人離世。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，再增七間院舍爆疫，包括黃大仙慈華護老院及上水安貧小姊妹會聖若瑟安老院等；另沙田新生精神康復會博康宿舍再增一名院友確診，累計三人染疫。

當局另接獲192宗學校呈報，粉嶺救恩書院3LY班共有三名學生染疫，建議該班別停課一周。



新增個案中，有2,196宗屬本地確診個案，包括823宗經核酸檢測陽性，以及1,373宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同162宗輸入個案，即合共新增2,358宗確診，是自4月9日以來新高，當日共錄得2,535宗確診。



本港昨日再新增兩宗死亡個案，包括有長期病患、與家人同住的85歲婦人，她有腦退化症，需專人照顧，上月29日快速測試呈陽性，其後於本月12日轉為陰性，期間並無入院。惟因身體狀況轉差，出現腦出血，送至急症室後初步診斷其出現中風。入院時曾進行核酸檢測，結果呈陰性，隨後再進行檢測時CT值高，經檢驗後確認屬早前的殘餘病毒。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，該病人入院原因涉及中風，相信與染疫未必有很大關係。

另一名89歲女病人同樣屬長期病患，曾患腸癌，因咳嗽入院，隨後發現檢測呈陽性，其病情持續轉差，延至昨日離世。

黃大仙慈華護老院一名已打兩針院友確診。(社署長者資訊網圖片)

七院舍呈報確診個案 兩安老院分別有院友及職員染疫

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則表示，昨日共接獲七間院舍新呈報，涉及兩間安老院舍，其中黃大仙慈華護老院一名已打兩針院友確診，該院友曾於本月23日外出，至前日發病，四名院友列作緊密接觸者。

北區安貧小姊妹會聖若瑟安老院，則有一名已打三針員工感染，於前日（28日）、即最後上班日發病，同日核酸檢測呈陽性，廿名院友列作緊密接觸者。

另外五間則是殘疾院舍，包括南區扶康會怡諾成人訓練中心、香港耀能協會柴灣宿舍、南區東華三院賽馬會展然日間活動中心等。

沙田新生精神康復會博康宿舍續增一名院友染疫，累計三人確診。（社署殘疾人士院舍資訊網圖片）

沙田新生精神康復會博康宿舍累計三院友染疫

沙田新生精神康復會博康宿舍續增一名院友染疫，是昨呈報兩名染疫個案的緊密接觸者，由於同一樓層已累計三名院友感染，同層約30名院友需送往檢疫。涉事三名患者同於南昌新生會大樓庇護工場工作，但當中一人的工作地點位於另一樓層。

歐家榮指，為謹慎起見，該庇護工場今日將同需進行強制檢，所有學員均需接受核酸檢測，當局已建議庇護工場暫停及進行清潔。

粉嶺救恩書院3LY班有三名學生染疫，當局建議該班別停課。（網上圖片）

救恩書院3LY班或有班內傳播

學校方面，則錄得192宗呈報，共涉148間學校（31間幼稚園、69間小學、65間中學及3 間特殊學校），其中135間於過去七天累計錄得兩宗個案或以上。其中粉嶺救恩書院則累計六宗個案，其中3LY班佔三宗。歐家榮指出，3LY班共有27名學生，或涉及班內傳播，故建議該班別停課，其餘個案則分佈於其他班別，當局會繼續注意情況。

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